Dà Nang (VNA) – La ville de Dà Nang (Centre) souhaite que l’Agence vietnamienne d’information (VNA) continue à collaborer avec ses dirigeants dans le domaine de l’information et de la communication dans les temps à venir.

Le directeur général de la VNA Nguyên Duc Loi (4e, à gauche) et d'autres fonctionnaires visitant l’espace des traditions. Photo: VNA.

Le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Dà Nang (Centre), Nguyên Van Quang, a émis ce souhait lors d’une séance de travail avec le directeur général de la VNA Nguyên Duc Loi.Il a apprécié le travail des correspondants de la VNA basés à Dà Nang lors des campagnes d’information sur le congrès municipal du Parti, la prévention et la lutte contre le Covid-19, la reprise économique et la réponse aux catastrophes naturelles.Nguyên Duc Loi a pour sa part plaidé pour une coopération intégrale et concrète entre la VNA et la ville de Dà Nang en matière d’information et de communication, affirmant le rôle important du flux d’informations officielles.Plus tôt dans la journée, il a inauguré la salle des traditions de l’organe de la VNA dans le Centre et les Hauts Plateaux du Centre où est conservée des milliers d’objets, images et documents sur les journalistes de la Viêt Nam Thông Tân Xa (prédécesseur de la VNA) envoyés voici plus de 60 ans au champ de bataille de la 5e région contruire les forces de l’Agence d’information de libération dans le Sud.La VNA est désormais une grande agence de presse dans la région, avec près de 2.300 reporters, rédacteurs et techniciens, 63 organes de représentation au Vietnam et 30 organes de représentation à l’étrangerPour ses contributions importantes à l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie, la VNA est l’organe de presse vietnamien à se voir décerner les titres de "Héros du Travail dans la période de Renouveau" en 2001, et "Héros des Forces armées populaires" en 2005 et 2020. – VNA