Hanoï (VNA) - Les Vietnamiens dans et hors du pays se donnent la main pour soutenir les habitants touchés par les crues et inondations dans la région du Hanoï (VNA) - Les Vietnamiens dans et hors du pays se donnent la main pour soutenir les habitants touchés par les crues et inondations dans la région du Centre , qui a subi de lourdes pertes en vies humaines et en biens ces derniers jours.

Le directeur général de la VNA soutient pour les victimes touchés par les crues et inondations dans la région du Centre. Photo : VNA

L'Agence vietnamienne d’Information (VNA) a organisé le 21 octobre, un événement en ligne réunissant ses bureaux à Hanoi, dans le Centre-ville de Da Nang et à Hô Chi Minh-Ville pour collecter des dons.



Notant les graves conséquences des inondations dans les provinces de Ha Tinh à Thua Thien-Hue et avec une autre tempête prévue pour toucher terre dans la région dans les jours à venir, le directeur général de la VNA, Nguyen Duc Loi, a appelé tout le personnel à se joindre aux efforts du système politique pour partager la douleur et les pertes auxquelles sont confrontés les habitants de la région du Centre.



Des dons totalisant 600 millions de dongs (près de 26.000 dollars) ont été collectés, les fonds devant être acheminés aux provinces centrales via le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.



Le 21 octobre à 7 heures du matin, les inondations qui ont commencé le 6 octobre avaient fait 111 morts et 22 disparus dans la région centrale. Quelque 371 ha de rizières et 7.126 ha de cultures ont été submergés, et un grand nombre de bovins et de volailles tués ou emportés, selon le Bureau permanent du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles.- VNA