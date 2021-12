Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê poursuit sa tournée asiatique du 12 au 19 décembre qui le mènera en Inde après son déplacement en République de Corée.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê. Photo: VNA

Il effectuera une visite officielle en Inde à l’invitation du président de la Chambre du peuple indien (chambre basse) Om Birla et du président du Conseil des États indien (chambre haute) Venkaiah Naidu.

"Il s’agira d’une visite très importante" qui s’incrit dans le programme global des activités extérieurs des dirigeants clés du Parti et de l’Etat vietnamiens, a souligné à la presse le président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vu Hai Hà.

"Cette visite devra approfondir davantage le partenariat stratégique intégral, établi en en 2016 entre le Vietnam et l’Inde" qui travaillent actuellement à la mise en œuvre d’un programme d’action matérialisant leur partenariat pour la période 2021-2023, selon le responsable.

"Le Vietnam et l’Inde entretiennent des relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme, fondées par le Président Hô Chi Minh et le Premier ministre indien Jawaharlal Nehru, qui ne cessent de se développer", a-t-il indiqué.

Les relations bilatérales se nourrissent d’échanges réguliers de délégations à tous les niveaux, notamment les visites au Vietnam du Premier ministre Narendra Modi en septembre 2016, du président Ram Nath Kovind en novembre 2018 et du vice-président Venkaiah Naidu en mai 2019.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyên Thi Kim Ngân s’est rendue en Inde en décembre 2016, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a assisté au Sommet commémoratif ASEAN-Inde en janvier 2018, et le président Trân Dai Quang a effectué une visite d’Etat en Inde en mars 2018 et la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh s’est rendue en Inde en février 2020.

Les entretiens au sommet ont toujours eu lieu malgré le Covid-19, dont ceux en ligne entre les Premiers ministres Nguyên Xuân Phuc et Narendra Modi en décembre 2000 et avril 2021, et la rencontre entre le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê et le président de la Chambre du peuple indien Om Birla lors de la 5e Conférence mondiale des présidents de parlement en Autriche en septembre 2021.

Au cours des dernières années, les relations parlementaires bilatérales se sont également consolidées, contribuant de manière significative au renforcement de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique intégral.

L’Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre du peuple indien ont signé un accord de coopération à l’occasion de la visite en Inde de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyên Thi Kim Ngân en 2016.

L’Inde est l’un des 10 plus grands partenaires du Vietnam, avec 9,67 milliards d’échanges commerciaux en 2020 et près de 11 milliards de dollars jusqu’en octobre 2021.

En octobre, l’Inde se classait 26e sur 140 pays et territoires investissant au Vietnam avec 310 projets totalisant environ 910 millions de dollars, principalement dans l’énergie, l’exploitation minière, la transformation des produits agricoles, la production de sucre, thé et café, l’agrochimie, les technogie de l’infomation et la fabrication de pièces détachées automobiles.

Le Vietnam a également investi dans neuf projets en Inde avec un capital total de près de 6,03 millions de dollars.

Des progrès ont été réalisés dans la coopération dans l’éducation et la formation, le tourisme et d’autres domaines comme l’agriculture, l’énergie, la coopération au développement, la science et la technologie, l’information et la communication, les ressources naturelles et l’environnement.

En particulier, les deux pays se sont soutenus mutuellement pendant la pandémie de Covid-19, et lors de cette visite du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, les deux pays devraient discuter des questions relatives aux vaccins et des médicaments thérapeutiques.

"Les deux pays célébreront cette année le 5e anniversaire de leur partenariat stratégique intégral et l’année prochaine, le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques", a fait savoir Vu Hai Hà.

"Ces moments forts des relations bilatérales offrent d’excellentes opportunités aux dirigeants vietnamiens et indiens de discuter de mesures visant à renforcer davantage les relations entre leurs deux pays", a-t-il conclu. – VNA