Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (droite) et son homologue cambodgien Samdech Techo Hun Sen. Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh effectuera une visite officielle les 8 et 9 novembre au Cambodge et assistera du 10 au 13 novembre aux 40e et 41e Sommets de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et aux sommets connexes, à l'invitation de son homologue cambodgien et président de l'ASEAN 2022, Samdech Techo Hun Sen.

Répondant à la presse sur la signification de la visite, les domaines de coopération attendus, le rôle et la position du Vietnam au sein de l'ASEAN et les contributions du Vietnam à l'édification de la communauté de l'ASEAN, le vice-ministre permanent vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu a déclaré que cette visite officielle au Cambodge du Premier ministre Pham Minh Chinh serait sa première tournée en tant que Premier ministre qui revêtait une signification important dans divers domaines.

La visite aura lieu dans le cadre de "l'Année de l'amitié Vietnam-Cambodge 2022", fêtant le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. C'est l'occasion pour les deux Premiers ministres d'examiner l'ensemble des relations Vietnam-Cambodge, pour identifier de nouvelles dynamiques et de nouvelles mesures pour les promouvoir dans une nouvelle étape. Dans le cadre de cette visite, de nombreux accords importants dans divers domaines seront signés.

Le vice-ministre permanent vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu. Photo : VNA

Le domaine de l'économie - commerce – investissement, un point brillant dans les relations bilatérales sera au centre de cette visite. Les deux pays visent un commerce bilatéral de plus de 10 milliards de dollars cette année. L'investissement du Vietnam au Cambodge ont atteint près de 3 milliards de dollars et se classant premier parmi les investisseurs de l'ASEAN au pays. Au cours de la visite, les dirigeants des deux pays discuteront des mesures visant à renforcer la connectivité entre les deux économies, promouvoir le commerce et les investissements bilatéraux, notamment le commerce frontalier et aussi la coopération touristique.

Dans le cadre de cette visite, les deux Premiers ministres assisteront et prendront la parole au Forum de promotion du commerce et des investissements Vietnam - Cambodge.

En ce qui concerne la coopération dans la défense - sécurité - frontière, les deux parties discuteront des mesures de coordination dans la prévention et la lutte contre toutes sortes de crimes, y compris la criminalité transnationale, la criminalité liée à la drogue ; du règlement radical de la situation des citoyens vietnamiens illégaux au Cambodge. Elles discuteront des mesures pour élever le statut juridique et la création des conditions favorables pour les personnes d'origine vietnamienne au Cambodge.

S’agissant les 40e et 41e Sommets de l'ASEAN et les sommets connexes, le vice-ministre permanent des AE Nguyen Minh Vu a affirmé que ces événements étaient particulièrement importants.

Premièrement, il s'agit de la première réunion en présentiel des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'ASEAN avec des partenaires, dont de nombreuses grandes puissances à l'intérieur et à l'extérieur de la région, après trois ans de rupture à cause de la pandémie de COVID-19.

Deuxièmement, face aux récentes évolutions complexes de la situation économique et sécuritaire régionale et mondiale, il nécessite des discussions des dirigeants de l'ASEAN et ceux dans le monde pour trouver une solution satisfaisante pour la relance économique dès que possible et pour faire face à la crise sécuritaire actuelle.

Troisièmement, l'ASEAN continue non seulement à promouvoir la consolidation d'une communauté forte, unie et cohésive, mais encore discute des nouvelles orientations.

A propos du rôle et de la position du Vietnam au sein de l'ASEAN, le vice-ministre permanent des AE Nguyen Minh Vu a souligné le pays était très proactif dans la promotion et la contribution à la prise de décisions majeures du bloc.

Le Vietnam a toujours été considéré comme une «passerelle» pour réduire les différences et à accroître les similitudes entre les pays de l'ASEAN ainsi qu'entre l'ASEAN et ses partenaires, a-t-il estimé. -VNA