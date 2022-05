Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue (à gauche), et son homologue lao, Xaysomphone Phomvihane. Photo: VNA



Vientiane (VNA) – La visite officielle du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, au Laos, du 15 au 17 mai, à l'invitation de son homologue lao, Xaysomphone Phomvihane, a été couronnée de succès.

C’est ce qu’a évalué le 18 mai la vice-présidente permanente de l'Assemblée nationale lao, Sounthone Sayachac, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Selon Sounthone Sayachac, il s'agissait de la première visite de Vuong Dinh Hue au Laos en tant que président de l'Assemblée nationale vietnamienne.

Cet événement revêtait des significations particulièrement importantes dans l'Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022, marquant le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et les 45 ans de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos, a-t-elle estimé.

La vice-présidente permanente de l'Assemblée nationale lao s’est déclarée convaincue que cette visite apporterait une contribution importante à la consolidation et au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays.-VNA