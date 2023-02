Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue singapourien Lee Hsien Loong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam à Singapour Mai Phuoc Dung a souligné la signification de la prochaine visite du 8 au 10 février du Premier ministre Pham Minh Chinh à Singapour, sur invitation de son homologue singapourien Lee Hsien Loong.

Cette visite démontre la confiance politique particulière et les relations spéciales entre le Vietnam et Singapour, a souligné l’ambassadeur Mai Phuoc Dung lors d’une interview accordée récemment à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Selon le diplomate vietnamien, la visite marquera le début d’une série d’activités en l’honneur du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Singapour et du 10e anniversaire de l'établissement de leur partenariat stratégique. Dans le cadre de cette visite, les deux Premiers ministres discuteront des mesures visant à concrétiser les accords des hauts dirigeants et de nouvelles orientations de coopération dans l’avenir.

Ces 50 dernières années, notamment après l’établissement de leur partenariat stratégique, le Vietnam et Singapour ont coopéré dans tous les domaines, de la politique, la diplomatie, la défense, la sécurité aux échanges entre les peuples… Actuellement, Singapour est le plus grand investisseur en Asie du Sud-Est et le deuxième au monde au Vietnam. De nombreux projets de Singapour sont mis en œuvre au Vietnam, en particulier 11 parcs industriels VSIP qui ont représentant un investissement total de plus de 11 milliards de dollars et ont créé des emplois pour plus de 300.000 personnes.

Les deux parties continueront de promouvoir leur coopération dans la transformation numérique et l'énergie verte et propre, a déclaré l’ambassadeur Mai Phuoc Dung.

Des documents de coopération sur ces deux domaines ont été signés en 2022. Cette année, les deux Premiers ministres discuteront de mesures précises pour mettre en œuvre ces accords. Actuellement, le ministère singapourien de l'Industrie et du Commerce et le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement discutent de la signature d’un accord sur le partenaire numérique et vert qui devrait être signé lors de la prochaine visite du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Les deux parties pourront signer à nouveau un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de l'éducation qui a expiré en 2017 et signer un accord de coopération dans le sauvetage des forces de défense, a-t-il ajouté. -VNA