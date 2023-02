La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue singapourien Lee Hsien Loong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh à Singapour a contribué à renforcer les relations bilatérales, en particulier la coopération économique dans le contexte de situation mondiale instable.



C’est ce qu’a estimé le Dr Pham Duc Minh, expert de l'Agence pour les sciences, les technologies et la recherche du gouvernement de Singapour, lors d’une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information.



Il a estimé que la visite avait obtenu des résultats très concrets, donnant une impulsion au développement dans le domaine de l'économie numérique et de l'économie verte, qui seront deux secteurs clés de l'économie vietnamienne dans un avenir proche. Avec les protocoles d'accords signés entre les deux pays, les entreprises vietnamiennes ont des conditions pour accéder au capital d'investissement et aux ressources financières des fonds d'investissement singapouriens et des fonds d'investissement dont le siège est situé à Singapour. En outre, la coopération aidera également le Vietnam à accéder aux dernières technologies de Singapour.



L'expert a déclaré que l'approbation par le gouvernement vietnamien de la décision d'investissement dans le Parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP) Nghe An II serait un coup de pouce pour le développement d'autres VSIP au Vietnam. Il a souligné que la bonne position géographique du Vietnam et le développement de ses infrastructures de transport avaient incité les entreprises à accroître leurs investissements et à ouvrir des usines au Vietnam.



Il a déclaré que l'accord important sur l'économie numérique et l'économie verte conclu entre le Vietnam et Singapour ouvrira la voie à une coopération accrue dans les relations commerciales, d'investissement, scientifiques et technologiques... entre les deux pays. Le Vietnam peut s’orienter vers la coopération dans un certain nombre de domaines où Singapour arrive en tête dans le monde ou dans la région, apportant de grands avantages économiques aux deux pays.

Selon le Dr Pham Duc Minh, les domaines prioritaires sont les solutions environnementales, l'énergie propre, la transformation numérique (e-gouvernement, pays intelligent, production intelligente). Particulièrement, avec la fabrication intelligente, le Vietnam peut tirer parti de la plate-forme de développement des VSIP.



Il a aussi déclaré qu'afin de promouvoir son développement économique, le Vietnam devrait prêter attention aux secteurs de la mécanique, de l'électronique, des télécommunications et des sciences informatiques, ainsi qu'à l'écosystème des semi-conducteurs dans sa coopération avec Singapour. Le pays saisit actuellement ces opportunités avec de nombreuses grandes entreprises qui installent leurs usines de semi-conducteurs sur son sol (Micron, Infineon). -VNA