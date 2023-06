Hanoi (VNA) - La visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine marque un nouveau pas de développement très important dans le développement des relations Vietnam-Chine, a déclaré dimanche 25 juin le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu.

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu. Photo : VNA

La Chine est une puissance mondiale, un voisin et un pays socialiste avec une amitié traditionnelle et des liens étroits avec le Vietnam, a-t-il souligné dans une interview accordée à la presse à l’occasion de la visite officielle du Premier ministre en Chine et de sa participation à la 14e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (FEM) du 25 au 28 juin.

La visite, la première en Chine du Premier ministre Pham Minh Chinh, a lieu alors que les deux pays célèbrent le 15e anniversaire de leur partenariat de coopération stratégique intégral. Elle revêt trois significations importantes, a-t-il fait remarquer.

Premièrement, la visite s’inscrit dans la tradition des rencontres et des échanges de haut niveau entre les deux pays. Elle reflète l’importance que les deux Partis et les deux États attachent au partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine, et leur détermination à développer davantage les relations d’une manière plus durable, stable et substantielle.

Deuxièmement, elle marque un nouveau pas de développement très important dans les relations entre les deux pays, concrétisant et mettant en œuvre les résultats de la visite du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong en Chine en octobre 2022, en particulier dans le contexte de ralentissement économique régional et mondial.

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh se concentrera sur la recherche de mesures spécifiques pour renforcer le partenariat économique et commercial bilatéral, en particulier le commerce de marchandises à travers les frontières et entre les localités, tout en trouvant des solutions pour accélérer les projets d’infrastructures conjoints.

Troisièmement, cette visite devrait renforcer la confiance politique et aider à trouver des solutions aux questions sur lesquelles les deux pays ont des divergences, en particulier les problèmes en mer, tout en renforçant les échanges entre les peuples et entre les localités, rendant ainsi les relations bilatérales plus stables, pratiques et durables, contribuant à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région et le monde, a poursuivi le responsable.

Concernant la participation du Vietnam à la 14e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (FEM) à Tianjin, Nguyên Minh Vu a déclaré que le Premier ministre Pham Minh Chinh est l’un des quatre chefs de gouvernement invités à l’événement, montrant l’attention particulière que le FEM et la communauté internationale des affaires accordent au rôle de l’économie vietnamienne ainsi que la détermination du pays à réformer et à ouvrir son économie.

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères a déclaré que le Vietnam apportera des contributions à l’événement sous trois aspects.

Premièrement, le Premier ministre Pham Minh Chinh appellera les communautés des affaires ainsi que les gouvernements à renforcer la coopération et à ouvrir leurs marchés aux activités de commerce et d’investissement, tout en soutenant activement les entreprises et en débloquant des ressources pour la reprise économique dans le contexte de la récente tendance au ralentissement.



Deuxièmement, à travers l’événement, il partagera l’expérience du Vietnam et tirera les leçons de l’expérience et des leçons d’autres économies et grandes entreprises dans la création, l’activation et l’exploitation de nouveaux moteurs de croissance tels que la transformation numérique, la transition verte, la transition énergétique et le développement de l’économie circulaire, contribuant à la réalisation de modèles de croissance rapides, durables, inclusifs et innovants basés sur la science et la technologie et apporter des avantages concrets aux populations.

Troisièmement, à travers cet événement qui attire de nombreux chefs de gouvernement et des entreprises régionales et internationales de premier plan, le Premier ministre Pham Minh Chinh appellera la communauté mondiale des affaires à continuer à prêter attention et à accroître les investissements dans le marché vietnamien et l’économie vietnamienne.

Le chef du gouvernement vietnamien soulignera la position, le potentiel et les avantages de l’économie vietnamienne et les priorités du gouvernement vietnamien en matière de développement économique, appelant ainsi à des ressources d’investissement de haute qualité et à des entreprises de premier plan à coopérer dans les domaines de la transition verte, de la transformation numérique, de l’énergie, de la science et de la technologie, et du développement de l’économie circulaire et numérique, a-t-il indiqué.

Il a ajouté que le Premier ministre Pham Minh Chinh formulera également certaines propositions sur le partenariat public-privé et le modèle de coordination entre le gouvernement et les entreprises pour attirer des ressources financières vertes et durables dans l’économie vietnamienne. – VNA