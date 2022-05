Tokyo (VNA) – La visite officielle du Premier ministre japonais Kishida Fumio au Vietnam du 30 avril au 1er mai a fait la une des médias au Japon.

Les Premiers ministres vietnamien Pham Minh Chinh (droite) et japonais Kishida Fumio. Photo : VNA

Kyodo News a cité le chef du gouvernement japonais comme ayant déclaré après l’entretien avec son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, le 1er mai, que le Vietnam était un "partenaire important" dans la réalisation de la vision du Japon d’un Indo-Pacifique libre et ouvert.

Sur le plan bilatéral, les deux dirigeants se sont accordés sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité maritime du Vietnam et l’aide des forces d’autodéfense japonaises au Vietnam pour renforcer ses compétences en matière de cybersécurité.

Ils ont également décidé de créer un site Internet pour les Vietnamiens souhaitant se former au Japon dans le cadre du programme de stages techniques du pays et leur permettre d’accéder directement aux informations sur les offres d’emploi et les organismes d’envoi.

Le Japon s’est également engagé à fournir 19 milliards de yens (146 millions de dollars) au Vietnam pour améliorer ses capacités de gestion des catastrophes en lançant des satellites d’observation, selon Kyodo.

L’agence de presse japonaise a rapporté que les deux Premiers ministres ont affirmé le respect de la souveraineté des États.

"Nous avons confirmé que les pays doivent respecter le principe du respect de l’indépendance et de la souveraineté des États", a déclaré Kishida Fumio. "Dans n’importe quelle région, changer le statu quo par la force est intolérable."

Il a ajouté que les deux dirigeants avaient convenu de s’opposer fermement aux tentatives visant à modifier le statu quo en Mer Orientale.

Kyodo a également cité le Premier ministre Pham Minh Chinh comme s’exprimant lors de la conférence de presse sur son engagement à renforcer les liens pour maintenir la paix et la stabilité dans la région.

Dans un article intitulé "Le Japon travaillera avec le Vietnam pour diversifier les chaînes d’approvisionnement", Jiji Press a rapporté que le Premier ministre Kishida Fumio a dévoilé le 1er mai l’idée que le Japon et le Vietnam travailleront en étroite collaboration pour renforcer les chaînes d’approvisionnement grâce à la diversification.

Entretien entre les deux Premiers ministres Pham Minh Chinh et Kishida Fumio à Hanoi. Photo : VNA

L’épidémie de Covid-19 a mis en évidence l’importance de chaînes d’approvisionnement diversifiées, a-t-il déclaré lors d’un séminaire sur la coopération entre les deux pays à l’Office du Premier ministre vietnamien à Hanoi.

Il a noté que le Japon fournira au Vietnam une assistance aux industries de soutien, qui fabriquent principalement des pièces et d’autres biens intermédiaires, afin que les entreprises japonaises qui font des affaires dans le pays puissent fonctionner sans encombre.

Kishida Fumio a déclaré à son homologue vietnamien que le Japon aiderait le Vietnam à améliorer les cybercapacités de son armée, a écrit Jiji Press dans un autre article, ajoutant que les deux dirigeants avaient également convenu de poursuivre leur coopération pour réaliser une région Indo-Pacifique libre et ouverte.

NHK a rapporté que de leur entretien à Hanoi, les deux Premiers ministres ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines de l’investissement, du commerce, de l’énergie et de l’environnement.

Le Japon aidera le Vietnam à s’engager davantage dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et à accélérer la transformation numérique. Il augmentera également l’accueil de stagiaires et d’étudiants vietnamiens et aidera la communauté vietnamienne dans le pays.

Lors de leur entretien, ils ont également discuté de questions régionales et internationales d’intérêt commun, exprimant leur opposition aux tentatives unilatérales de modifier le statu quo par la force dans n’importe quelle région, selon NHK. – VNA