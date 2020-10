Tokyo (VNA) - La prochaine visite du Premier ministre japonais Suga Yoshihide au Vietnam sera un voyage historique qui devrait contribuer à renforcer les liens entre les deux pays dans les temps à venir, a déclaré Yuji Kuroiwa, gouverneur de la préfecture japonaise de Kanagawa.

Le Premier ministre japonais Suga Yoshihide. Photo : AFP/VNA

Le gouverneur a déclaré à la presse après que lui et l'ambassadeur du Vietnam Vu Hong Nam soient venus rendre visite au Premier ministre Suga Yoshihide le 15 octobre que le Premier ministre Suga Yoshihide attendait avec impatience la visite au Vietnam et qu'il appréciait le rôle important du pays au sein de l'ASEAN.



C'est la forte croissance économique du Vietnam, les merveilleuses caractéristiques des Vietnamiens et l'harmonie entre les Vietnamiens et les Japonais qui ont motivé le Premier ministre à choisir le Vietnam pour sa première tournée à l'étranger, a-t-il déclaré.



Pour sa part, le diplomate vietnamien Vu Hong Nam a déclaré lors de sa rencontre avec le Premier ministre Suga Yoshihide, il a informé le dirigeant des relations entre le Vietnam et le Japon et Kanagawa en particulier, ainsi que des préparatifs de la visite.



Les Vietnamiens saluent la visite du Premier ministre japonais, a-t-il déclaré, exprimant sa conviction que ce voyage aura une signification historique des relations bilatérales.



Le Premier ministre Suga Yoshihide doit se rendre au Vietnam et en Indonésie du 18 au 21 octobre. Il s'agit de son premier voyage à l'étranger depuis sa prise de fonction à la mi-septembre.- VNA