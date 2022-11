Une délégation vietnamienne a participé au salon international de la défense indonésienne "Indo Defence 2022 Expo & Forum" - le plus grand événement d'Asie du Sud-Est - qui s’est ouvert le 2 novembre.

Le secrétaire général de l'Assemblée nationale (AN) et chef du Bureau de l'AN, Bui Van Cuong, a eu le 1er novembre à Hanoï un entretien avec le président du Bureau de l’AN de Hongrie, Such Gyorgy.