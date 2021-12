Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 22 décembre, le président Nguyen Xuan Phuc est rentré à Hanoï, terminant sa visite d'État de deux jours au Cambodge à l'invitation du Roi du Cambodge, Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.



Le succès de la visite a confirmé la détermination du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens à renforcer et à consolider les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et durable entre les deux pays, contribuant à consolider la confiance politique mutuelle, à approfondir la coopération multiforme et les relations bilatérales.



Le président Nguyen Xuan Phuc a eu une entrevue avec le Roi du Cambodge Norodom Sihamoni, rendu visite à la reine-mère Norodom Monineath Sihanouk et rencontré des dirigeants cambodgiens.

Le président Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le Roi du Cambodge Norodom Sihamoni. Photo : VNA



Les deux parties ont convenu d’intensifier les contacts de haut niveau et l’échange de délégations de tous niveaux, d’encourager les échanges entre Vietnamiens et Cambodgiens, de travailler pour une reconnaissance mutuelle de passeports vaccinaux/certificats de vaccination contre le COVID-19.Les deux parties ont affirmé leur engagement à respecter et à mettre pleinement en œuvre les traités sur la démarcation et le bornage de la frontière terrestre commune, ainsi que les conventions et accords liés à la frontière entre les deux pays. Le Vietnam accordera son soutien maximal au Cambodge dans le processus où il assumera la présidence de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2022.Les deux parties ont souligné la position commune de l'ASEAN sur l'importance du maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, de la promotion du dialogue et de l’instauration de la confiance, de la retenue, du respect du droit international, du règlement pacifique des différends selon le droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), sans menacer de recourir à la force ni recourir à la force, ainsi que la nécessité de garantir une mise en œuvre complète et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), de s’efforcer de parvenir à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, y compris la CNUDM.Le président Nguyen Xuan Phuc et le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen ont assisté à la signature de sept documents de coopération dans de nombreux domaines.Le chef de l’Etat vietnamien et le président de l’Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Heng Samrin, ont assisté à la cérémonie de mise en chantier des travaux de construction du nouveau bâtiment administratif de l'Assemblée nationale du Cambodge, cadeau du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens.La visite du président Nguyen Xuan Phuc a donné le coup d'envoi de l'Année de l'Amitié spéciale Vietnam-Cambodge, fêtant le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (24 juin 1967-24 juin 2022).-VNA