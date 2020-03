USS Bunker Hill (CG52) (Source: Ambassade américaine au Vietnam)

Hanoi, 5 mars (VNA) - La visite actuelle du porte-avions de la marine américaine USS Theodore Roosevelt (CVN 71) et du croiseur lance-missiles USS Bunker Hill (CG52) dans la ville côtière centrale de Da Nang contribue au développement des relations entre le Vietnam et les États-Unis, selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang.



Elle a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse régulière du ministère à Hanoi le 5 mars en réponse aux questions des journalistes sur le but et l'importance de la visite des navires de guerre américains.



La porte-parole a déclaré qu'après avoir reçu l'accord du gouvernement vietnamien, les navires de guerre américains se rendraient au port de Tien Sa, Da Nang, du 5 au 9 mars, dans le cadre des activités visant à célébrer le 25e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis.



La visite contribue à promouvoir les relations bilatérales conformément au cadre du partenariat intégral bilatéral et contribue au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la coopération dans la région, a-t-elle ajouté.



Au cours de la visite, les marins américains doivent participer à certaines activités telles qu'une cérémonie d’accueil, une conférence de presse conjointe, une visite de courtoisie aux dirigeants municipaux et des échanges communautaires et professionnels.



Concernant le sommet ASEAN-Etats-Unis, la porte-parole a déclaré que l'événement ne se produirait pas dans le temps à venir en raison des développements complexes de la maladie respiratoire aiguë causée par le SRAS-CoV-2 (COVID-19). -VNA