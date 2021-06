Le président de la République Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président lao, Thongloun Sisoulith, avec les enfants de Hanoï, lors de la cérémonie d'accueil. Photo : VNA

Vientiane (VNA) - La visite d’amitié officielle les 28 et 29 juin au Vietnam du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, est bien couverte par la presse lao.

Cette visite réaffirme la position conséquente du Parti, de l’État et du peuple lao de maintenir et promouvoir les relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Selon le journal PathetLao de l'Agence de presse lao (KPL), cette visite est la première activité diplomatique officielle d'un haut dirigeant lao, après le 11e Congrès national du PPRL.

Le président de la République Nguyen Xuan Phuc (droite) et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith lors de la cérémonie de réception. Photo : VNA

L’événement a également réaffirmé que malgré de nombreux défis causés par la pandémie de COVID-19 dans la région et dans le monde, le Laos et le Vietnam continueraient à protéger, cultiver et promouvoir les relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale Laos-Vietnam, a fait remarquer PathetLao.

Le même jour, le journal Pasaxon (Peuple) a souligné que cette visite était un événement important dans les relations entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples lao et vietnamiens.

La visite a lieu dans le contexte où les deux Partis et les deux pays ont organisé avec succès le 11e Congrès national du PPRL et le 13e Congrès national du PCV (Parti communiste du Vietnam). 2021 est aussi la première année que les deux pays mettent en œuvre des Résolutions du Congrès du Parti, la Stratégie et le Plan de développement socio-économique du Parti et de chaque pays.

C’est une bonne occasion pour les deux parties de discuter des stratégies et des orientations de coopération dans les temps à venir, a souligné Pasaxon.

La Radio nationale et la Télévision nationale du Laos, pour leur part, ont également publié ces derniers jours de nombreux articles sur les relations entre les deux pays. -VNA