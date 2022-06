Londres (VNA) – La visite officielle au Royaume-Uni du 28 au 30 juin du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, devrait contribuer à renforcer la confiance politique et la coopération entre les deux parlements ainsi que les relations multiformes entre les deux pays.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê offre un cadeau à la communauté vietnamienne au Royaume-Uni. Photo: VNA

La visite, la première au Royaume-Uni d’un président de l’Assemblée nationale du Vietnam, revêt une importance symbolique, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) le président du Groupe parlementaire multipartite (APPG) pour le Vietnam, Wayne David.

Elle intervient à un moment important où les deux pays cherchent à approfondir leur dialogue parlementaire et politique, a-t-il indiqué, notant que l’agenda de la visite montre qu’il s’agit d’une visite non seulement officielle mais aussi substantielle au cours de laquelle les deux parties discuteront de nombreuses questions importantes pour les deux pays.



Le plus haut législateur vietnamien aura des rencontres avec le président de la Chambre des Lords John Mcfall et le président de la Chambre des communes Lindsay Hoyle, des membres des partis politiques du Royaume-Uni et de l’APPG, et des membres du gouvernement, dont le vice-Premier ministre Dominic Raab, la ministre de l’Intérieur, Priti Patel.



Selon le député Wayne David, les relations vietnamo-britanniques en général et les relations parlementaires entre les deux pays en particulier se sont formées et développées au cours des 50 dernières années, grâce au fait que les deux pays partagent de nombreuses valeurs communes telles que le respect de la souveraineté, du droit international, des droits de l’homme et des principes commerciaux mondiaux.

Les relations parlementaires bilatérales ont enregistré des progrès positifs ces dernières années, notamment avec la visite en octobre 2018 au Vietnam du Groupe britannique de l’Union interparlementaire (UIP), suivie par le premier dialogue virtuel en octobre 2020 sur la coopération pour le développement d’une économie verte post-Covid-19, s’est-il félicité.

Le président du Groupe parlementaire multipartite (APPG) pour le Vietnam, Wayne David. Photo gracieuseté de Wayne David

La coopération économique est un domaine important, en particulier après que le Royaume-Uni et le Vietnam ont signé un accord de libre-échange en décembre 2020, qui est entré en vigueur en mai 2021, créant un cadre juridique important pour le développement économique et la prospérité des deux pays dans le futur, a-t-il souligné.

Le député Wayne David s’est attendu à ce que la coopération économique continue d’être promue dans les années à venir dans le contexte où le Royaume-Uni est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam en Europe, après l’Allemagne et les Pays-Bas.

En plus de la coopération économique, les deux parties devraient se concentrer sur de nombreux domaines potentiels de coopération, notamment l’éducation, les énergies renouvelables, la santé, le développement des infrastructures, a-t-il suggéré.

Cependant, la coopération entre les deux parties ne se limite pas au développement économique, mais qu’il est important de veiller à ce que les relations entre les peuples des deux pays soient renforcées et développées, a-t-il indiqué, estimant que les deux parlements devraient promouvoir leur coopération afin de resserrer davantage les relations entre les deux pays pour des avantages mutuels. – VNA