Hanoi (VNA) – La presse lao a été unanime, lundi 10 avril, à affirmer que la visite officielle du 10 au 11 avril au Laos du président vietnamien Vo Van Thuong à l’invitation du secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith contribuera à appronfondir davantage les relations spéciales entre les deux pays.

Le président vietnamien Vo Van Thuong. Photo: VNA





La visite, sa première à l’étranger après sa nomination comme président vietnamien, est destinée à renforcer et à développer les relations de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intérgrale entre le Vietnam et le Laos, a écrit le Pasason (Le Peuple) dans son éditorial.



Elle vise à affirmer que le Vietnam attache toujours de l’importance au développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale avec le Laos, a indiqué l’organe du Parti populaire révolutionnaire du Laos.



Les relations de solidarité fraternelles, fidèles et pures se développent de plus en plus profondément et sans cesse s’épanouissent. Elles sont devenues une loi de développement, un facteur important assurant le succès de l’œuvre révolutionnaire de chaque pays et un bien commun inestimable des deux Partis et deux nations, a souligné le journal.

Cette visite est l’occasion pour les dirigeants des deux parties d’échanger et de convenir d’orientations et de mesures visant à promouvoir davantage les relations bilatérales dans tous les domaines, contribuant à la bonne mise en œuvre des résolutions des congrès de chaque Parti, et en même temps, d’échanger sur les questions régionales et internationales d’intérêt mutuel, a-t-il poursuivi.

L’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022, un jalon important dans les relations entre les deux pays. Photo : VNA



Selon le journal, le Laos et le Vietnam affirment toujours que les deux parties "ont la responsabilité partagée de préserver, de protéger et de cultiver la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays dans tous les domaines sur la base de la promotion de l’esprit d’indépendance, d’autonomie, de coopération égale, d’avantages mutuels, de priorisation, de soutien et création mutuelle des conditions favorables au développement partagé, pour le développement à long terme de chaque pays, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde.

Dans son éditorial, le journal Pathet Lao (Patrie lao) a pour sa part déclaré que la visite officielle au Laos du président Vo Van Thuong vise à consolider et à cultiver les relations de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples vietnamiens et lao frères.

Ces relations sont exemplaires et indélébiles dans les relations internationales, sont une force motrice puissante et une loi de développement, contribuant aux succès dans l’œuvre révolutionnaire de chaque pays, a-t-il conclu. – VNA