Hôi An (VNA) - Le développement du tourisme intelligent est une tendance incontournable à l’ère de la révolution industrielle 4.0. L’application de technologies de pointe a contribué à changer la physionomie de l’industrie du tourisme…

Le site Web de réalité virtuelle VR 360 "Hôi An Metaverse" aide les visiteurs à découvrir des images 3D. Photo : CPV



Récemment, le Comité populaire de la ville de Hôi An a informé du projet Hôi An Metaverse, l’une des étapes de la transformation numérique du tourisme local.



Le contenu du projet met en œuvre étape par étape la transformation numérique du système d’information touristique de Hôi An, apportant l’image de Hôi An à la plate-forme d’univers virtuel de Bizverse.

Plus précisément, les monuments, les attractions du Vieux quartier et les villages d’artisans traditionnels seront numérisés à l’aide d’images 3D, en construisant un espace 360 Space, raconté par des guides vocaux locaux par la technologie de l’IA…



Le projet se compose de trois parties principales: le site Web de réalité virtuelle VR 360 "Hôi An Metaverse", l’espace numérique Hôi An Metaverse Space et la carte 3D du célèbre Pont japonais, emblème de Hôi An.

Après avoir fait un merveilleux voyage à Hoi An il y a 3 ans, la famille de Céline Gérard, professeure d’université à Louvain-la-Neuve (Belgique), a décidé de revenir dans cette belle ville à travers le Métavers.

"La technologie métaverse peut nous aider à découvrir des choses qui pourraient autrement être manquées lors d’un voyage réel en nous laissant un temps infini pour explorer la destination selon nos propres conditions", a déclaré la professeure Céline Gérard. – CPV/VNA