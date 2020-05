Hanoï (VNA) - L’ambassadeur de Russie au Vietnam, Konstantin V.Vnukov, a accordé une interview au correspondant de l'Agence vietnamienne d’information sur la signification historique de la victoire contre le fascisme, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale.

Le 9 mai est l'une des fêtes les plus sacrées pour le peuple russe ainsi que pour tous les Etats membres de l'ancienne Union soviétique. La victoire du 9 mai est toujours considérée comme la fête la plus importante pour les Russes, a-t-il affirmé.

Tirant des leçons de la guerre, chacun a la responsabilité de ne pas laisser de telles pertes douloureuses se reproduire. Il ne faut pas oublier les leçons, les causes de la guerre, les catastrophes laissées par la guerre à l'humanité.

Pour l’heure, le monde est en train de se confronter au plus grand défi depuis la Seconde Guerre mondiale, la pandémie de COVID-19. Cependant, des activités commémoratives de la victoire sur le fascisme ont toujours lieu dans toute la Russie sous de nombreuses formes.

« Et au Vietnam, depuis de nombreuses années, nous organisons l'événement " régiment immortel" avec la participation de vétérans, jeunes, amis vietnamiens. Nous nous souvenons de combattants vietnamiens qui se tenaient aux côtés des soldats russes pour protéger Moscou à l'automne 1941 », a-t-il précisé.

Parlant du rôle et de la signification historique de la victoire, le diplomate russe a estimé que c’était la victoire commune de toute l'humanité progressiste, de tous ceux qui ont combattu le fascisme. La Russie apprécie les contributions de l'Europe et d'autres pays dans la lutte et cette victoire méritait d'être célébrée partout dans le monde.

Cette année, à cette occasion, la Russie a enregistré avec l’ONU une résolution sur les 75 ans de victoire sur le fascisme. Le Vietnam soutient cette résolution, comme il a toujours soutenu la position de la Russie sur les grandes questions internationales. Le Vietnam a toujours figuré parmi les pays qui aiment la paix et la justice.

De nombreux événements majeurs se sont produits ces 75 dernières années, notamment la naissance de l’ONU qui devient une organisation internationale irremplaçable et joue un rôle important dans la prévention de nombreuses guerres et la consolidation de la paix.

Enfin, l’ambassadeur russe a déclaré que la célébration de la victoire contre le fascisme était l'occasion de rappeler le prix que nos aînés ont payé pour la vie des générations suivantes. Il faut tous avoir la responsabilité d’aimer la vie, de respecter le droit international dans le cadre de l’ONU, d’éliminer l'ordre dictatorial pour construire un système de sécurité commun et protéger la paix. C'était aussi la principale leçon de la victoire sur le fascisme. -VNA