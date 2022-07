La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân à la rencontre avec le personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne aux Philippines , le 30 juin à Manille. Photo: VNA

Manille (VNA) – La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân a rencontré jeudi 30 juin à Manille, aux Philippines, le personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne dans ce pays.

La dirigeante vietnamienne a apprécié les contributions importantes de l’ambassade à l’approfondissement du partenariat stratégique Vietnam-Philippines, mais également au développement national, notamment par son concours substantiel à la stratégie de prévention et de contrôle du Covid-19.

Informant des réalisations socio-économiques importantes du pays, elle a affirmé que la mise en œuvre des mesures de relance telles que la réouverture des activités touristiques, l’assouplissement des restrictions sanitaires, le programme de relance et de développement socio-économique avait permis au pays de retrouver une bon taux de croissance, de stabiliser sa situation macroéconomique, de contrôler l’inflation, d’augmenter ses exportations et sa production, de garantir la sécurité sociale.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân (4e, à gauche) est allée fleurir le buste du Président Hô Chi Minh dans le parc de l’ASEAN à Manille. Photo: VNA



Soulignant le développement continu du partenariat stratégique Vietnam–Philippines, la vice-présidente a exhorté l’ambassade à bien accomplir les tâches à elle confiées, de conseiller le Parti, l’Etat et le gouvernement dans le renforcement des liens avec les Philippines, et à bien mettre en œuvre la diplomatie économique, le travail consulaire, la diplomatie culturelle et les échanges populaires.

A cette occasion, elle a appelé la communauté vietnamienne aux Philippines à se solidariser pour une communauté plus forte, contribuant au développement du pays d’accueil et à la consolidation des bonnes relations bilatérales.

Plus tôt, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a assisté à la cérémonie de prestation de serment du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr, et est allée fleurir le buste du Président Hô Chi Minh implanté dans le Parc de l’ASEAN à Manille. –VNA