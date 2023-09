La cérémonie d'accueil de la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan et sa suite à l'aéroport international de Maputo. Photo : VNA

Maputo (VNA) - Dans la soirée du 10 septembre (heure locale), la vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuan à la tête d’une délégation vietnamienne est arrivée dans la capitale Maputo, entamant une visite officielle du 10 au 13 septembre au Mozambique.Dans le cadre de sa visite, Vo Thi Anh Xuan devrait s’entretenir avec le Premier ministre Adriano Afonso Maleiane, rencontrer le président Filipe Nyusi et la présidente de l’Assemblée nationale Esperanca Bias et d'autres responsables mozambicains. Elle rencontrera également des cadres de l’ambassade du Vietnam, des représentants de la communauté des Vietnamiens au Mozambique et travaillera avec Movitel-coentreprise entre le groupe des télécommunications de l'Armée vietnamienne (Viettel) et la société mozambicaine SPI.Le Vietnam et le Mozambique ont établi leurs relations diplomatiques le 25 juin 1975. Les deux pays ont signé de nombreux accords de coopération dans divers domaines comme politique, diplomatie, économie, commerce, investissement, agriculture, éducation, formation, sciences et technologies, culture...Les deux pays possèdent d’énormes potentiels de coopération, notamment dans l’économie, le commerce et l’investissement. Le Mozambique possède des atouts dans les ressources naturelles, l'aquaculture et la main-d’œuvre à prix compétitifs tandis que le Vietnam est fort en agriculture, artisanat, aquaculture et aussi la ressource humaine.La coopération économique, commerciale et d'investissement est des points forts dans les relations entre les deux pays. Le commerce bilatéral en 2022 a atteint plus de 177 millions de dollars, soit une augmentation de 16% par rapport aux 150 millions de dollars de 2021. Le Vietnam exporte du riz, des produits textiles, des machines et des équipements... et importe de la noix de cajou, du bois, du charbon...Cette visite continue d’affirmer les bonnes relations entre le Vietnam et le Mozambique- VNA