La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan remet des cadeaux à des représentants du conseil d’administration de l’antenne de la Sangha bouddhiste du Vietnam dans la province de Tra Vinh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan s’est rendue le 19 janvier à Tra Vinh (Sud) où elle a remis des cadeaux du Nouvel An lunaire à des bouddhistes, familles méritantes et ouvriers locaux.



La vice-présidente a rendu visite à des mères héroïques du Vietnam, au conseil d’administration de l’antenne de la Sangha bouddhiste du Vietnam dans la province de Tra Vinh, ainsi qu’à des ouvriers et travailleurs de la société CyVina dans la zone industrielle de Long Duc. A cette occasion, elle a remis des cadeaux à 50 ouvriers en difficulté de CyVina.



Le même jour, Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, est allé adresser ses voeux du Têt à la Direction de la Police de Ho Chi Minh-Ville, au Bureau de cybersécurité et de lutte contre la criminalité liée à la haute technologie (PA05), ainsi qu’à des intellectuels de la mégapole du Sud.