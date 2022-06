Hanoi (VNA) - Au nom du président Nguyên Xuân Phuc, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a assisté jeudi 30 juin à la cérémonie d’assermentation de Ferdinand Romualdez Marcos Jr. en tant que président des Philippines pour le mandat 2022-2028.

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân à la cérémonie de prestation de serment du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Photo : VNA

La cérémonie, qui s’est tenue à Manille, a également vu la participation de la vice-présidente philippine Sara Duterte, de responsables et de résidents locaux, ainsi que d’autres invités internationaux.

Le nouveau président s’est engagé à respecter la Constitution et les lois et à se consacrer à faire avancer les Philippines et à apporter prospérité et bonheur au peuple philippin, tout en l’appelant à rester uni.

Après la cérémonie, il a rencontré les chefs de délégation des pays et des représentants des organisations internationales, au cours de laquelle il a affirmé que le nouveau gouvernement philippin souhaite renforcer l’amitié et la coopération avec les pays, et contribuer à la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde.

Le 29 juin, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a rencontré sa homologue philippine Sara Duterte. Elle a félicité Duterte pour son élection au poste de vice-présidente des Philippines pour le mandat 2022-2028, et a exprimé sa conviction que Duterte, le président Marcos et le nouveau cabinet apporteront davantage de contributions au développement et à la construction des Philippines.

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân (à gauche) et sa homologue philippine Sara Duterte. Photo : VNA

De son côté, Duterte a félicité le Vietnam pour ses récentes réalisations, en particulier dans la lutte contre le Covid-19, la reprise économique et la croissance, affirmant que les Philippines avaient beaucoup appris de l’expérience du Vietnam dans les efforts de lutte contre la pandémie.

Elle a également remercié le Vietnam pour son soutien opportun au peuple philippin pendant la pandémie et les catastrophes naturelles.

Les deux dirigeantes ont noté avec satisfaction le développement du partenariat stratégique Vietnam-Philippines dans de multiples domaines, de la politique, de la défense et de la sécurité à l’économie, au commerce, à l’investissement, à l’éducation et à la culture.

Elles ont convenu d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de reprendre prochainement les mécanismes de coopération bilatérale perturbés par la pandémie, d’accroître les promotions commerciales, d’élargir la coopération en matière de commerce et d’investissement, notamment dans le riz, et de renforcer la collaboration dans l’éducation et la formation, la coopération décentralisée et les échanges populaires.

Vo Thi Anh Xuân qui a invité sa homologue philippine à effectuer une visite officielle au Vietnam, a proposé que les Philippines créent des conditions plus optimales pour que les Vietnamiens puissent vivre et étudier dans le pays d’accueil.

Les deux parties ont également convenu de favoriser leur coordination pour maintenir un environnement de paix, de stabilité et de coopération en mer Orientale, mettre en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et accélérer la finalisation d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC). – VNA