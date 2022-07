Hanoï, 1er juillet (VNA) – La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan a rencontré le1er juillet, le président des Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr dans le cadre de sa visite dans le pays pour assister à la cérémonie de prestation de serment de ce dernier.

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan et le président des Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Photo : VNA

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a transmis les félicitations du président Nguyen Xuan Phuc et des dirigeants vietnamiens au président philippin.La vice-présidente a exprimé sa conviction qu'avec sa riche expérience et sa détermination à apporter des avantages pratiques au peuple pendant sa présidence, le président Ferdinand Romualdez Marcos Jr conduira les Philippines à se développer de manière prospère et à affirmer le rôle et la position importants du pays dans la région et dans le monde. Elle a également transmis une lettre du président Nguyen Xuan Phuc invitant le président Ferdinand Romualdez Marcos Jr et son épouse à se rendre prochainement au Vietnam.Le président philippin a remercié la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et la délégation vietnamienne d'avoir assisté à sa cérémonie de prestation de serment, affirmant que cela reflétait l'amitié et la confiance politique croissantes entre les deux nations.Le président Ferdinand Romualdez Marcos Jr a accepté l'invitation du président Nguyen Xuan Phuc, confirmant qu'il effectuerait prochainement une visite au Vietnam.Le président a souligné que les deux parties devraient intensifier les mesures de promotion des investissements commerciaux, en particulier le commerce du riz et d'autres produits agricoles. Les Philippines souhaitent que le Vietnam continue de fournir du riz de manière stable pour assurer la sécurité alimentaire, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il travaillerait en étroite collaboration pour que la coopération dans ce domaine potentiel se développe encore plus fortement à l'avenir.Le président Marcos a également convenu de maintenir la collaboration sur les questions liées à la Mer Orientale pour la paix, la stabilité et la sécurité dans la région.Pendant son séjour aux Philippines, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan s'est également entretenue avec le gouverneur général australien David Hurley, le vice-Premier ministre thaïlandais et ministre des Affaires étrangères Don Pramudwinai, le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi, le ministre des Affaires étrangères de Brunei Dato Erywan Yusof et l'envoyé spécial du Premier ministre britannique, Richard Graham.Lors de la rencontre avec le gouverneur général australien David Hurley, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a transmis l'invitation du président Nguyen Xuan Phuc à David Hurley et à son épouse de se rendre au Vietnam à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2023, suggérant que le les deux parties se coordonnent pour organiser des activités significatives à cette occasion.Elle a remercié l'Australie d'avoir soutenu le Vietnam dans le processus de développement national, notamment en fournissant l'APD et en aidant au développement des ressources humaines. La vice-présidente a exprimé l'espoir que l'Australie continuerait à créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne vivant et étudiant dans le pays.Le gouverneur général de l'Australie a accepté les propositions et a accepté l'invitation à se rendre au Vietnam.Lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre thaïlandais et ministre des Affaires étrangères Don Pramudwinai, la vice-présidente a félicité la Thaïlande pour avoir accueilli avec succès le Sommet mondial des femmes la semaine dernière.Le dirigeant thaïlandais a déclaré qu'il espérait que les deux parties continueraient à travailler ensemble pour promouvoir davantage le partenariat stratégique renforcé dans tous les domaines.S'adressant au ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a souligné que le Vietnam attachait une grande importance au partenariat stratégique étendu avec le Japon et s'attendait à ce que le Japon revienne bientôt à sa position de premier investisseur étranger au Vietnam.Elle espère que les deux parties mettront activement en œuvre les accords signés, en particulier la mise en œuvre de projets d'APD de nouvelle génération financés par le Japon au Vietnam et favoriseront l'achèvement de la ligne de métro n°1 à Ho Chi Minh-Ville à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon en 2023.Le ministre japonais a convenu qu'il y avait encore de la place pour une coopération entre les deux parties.Lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de Brunei, Dato Erywan Yusof, la vice-présidente a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les deux parties coopèrent étroitement dans la mise en œuvre des activités pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques cette année.Dato Erywan Yusof a affirmé que Brunei attachait de l'importance à ses relations avec le Vietnam et se réjouissait d'accueillir prochainement le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son pour visiter Brunei et coprésider la deuxième réunion du comité mixte sur la coopération bilatérale. Il a également suggéré que les deux parties encouragent prochainement l'ouverture de vols directs entre Ho Chi Minh-Ville et Bandar Seri Begawan.S'entretenant avec l'envoyé spécial du Premier ministre britannique Richard Graham, le vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a remercié le Royaume-Uni pour son aide pratique au développement socio-économique du Vietnam.Elle a souligné qu'il y avait encore de la place pour la coopération, en particulier dans l'éducation et a estimé que la visite officielle du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue au Royaume-Uni continuerait d'ouvrir de nouvelles opportunités et étapes de développement pour les relations bilatérales.L'Envoyé spécial a hautement apprécié la relation de coopération avec le Vietnam, exprimant son souhait que davantage d'Universités britanniques ouvrent des établissements au Vietnam dans un proche avenir.- VNA