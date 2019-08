La vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh et Kambiz Ghawami, président de l’organisation allemande World University Services Germany, également membre du Conseil de l’Université Vietnam-Allemagne. Photo : VNA





Hanoï (VNA) – La vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh a reçu le 16 août à Hanoï Kambiz Ghawami, président de l’organisation allemande World University Services Germany, également membre du Conseil de l’Université Vietnam-Allemagne.



Lors de la rencontre, Dang Thi Ngoc Thinh a affirmé la volonté du Vietnam de développer son partenariat stratégique avec l’Allemagne. Elle a déclaré apprécier cette visite au Vietnam de Kambiz Ghawami, laquelle avait pour objet de discuter de sa coopération avec le ministère vietnamien de l’Education et de la Formation ainsi que celui de la Justice dans le secteur de la formation, et d’un accord tripartite entre le gouvernement vietnamien, le gouvernement fédéral allemand et le gouvernement du Land de Hesse concernant l’Université Vietnam-Allemagne. La dirigeante vietnamienne s’est déclarée convaincue que cet accord serait rapidement signé.



Par ailleurs, Dang Thi Ngoc Thinh a déclaré souhaiter que l’Allemagne favorise la ratification rapide de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne et que les entreprises vietnamiennes et allemandes puissent en profiter pour intensifier leur coopération.



Affirmant les effets positifs de nombreux projets allemands sur le développement socio-économique du Vietnam, la vice-présidente vietnamienne a émis le souhait que Kambiz Ghawami continue d’apporter ses contributions à la promotion de la coopération bilatérale, notamment dans le secteur de l’éducation et de la formation.



De son côté, Kambiz Ghawami a remercié le Vietnam pour son attention accordée à la coopération avec le Land de Hesse et à l’Université Vietnam-Allemagne. Selon lui, le Land de Hesse conçoit plusieurs plans pour renforcer sa coopération avec le Vietnam, notamment à l’occasion du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2020. Il a déclaré souhaiter travailler avec le ministère vietnamien de l’Education et de la Formation pour élaborer un plan détaillé pour marquer cet événement. Il a également affirmé son espoir que le Vietnam continuerait de favoriser les activités de l’Université Vietnam-Allemagne et qu’un accord de coopération dans l’éducation et la formation serait rapidement signé. -VNA