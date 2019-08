Hanoi, 21 août (VNA) – La vice-présidente de l’Assemblée nationale Tong Thi Phong a reçu le 21 août à Hanoi une délégation des sénateurs américains conduite par la sénatrice Tammy Duckworth en visite de travail au Vietnam.

Panorama de la rencontre entre la vice-présidente de l’Assemblée nationale Tong Thi Phong (droite) et la sénatrice Tammy Duckworth.



Elle a déclaré que cette visite de la délégation américaine contribuera à approfondir les relations entre les deux organes législatifs des deux pays, ainsi que le partenariat intégral Vietnam-Etats-Unis en général.

Le Vietnam attache de l’importance aux relations de partenariat intégral entre les deux pays, contribuant à maintenir la paix, la stabilité, la coopération et la prospérité dans la région et dans le monde, a-t-elle déclaré.

Mme Tong Thi Phong s’est réjouie du développement heureux des relations Vietnam-Etats-Unis dans les domaines de la politique, de l’économie, du commerce, des sciences techniques, de la culture, de l’éducation. La coopération bilatérale dans la défense et la sécurité a connu de nouveaux développements efficaces.

Le Vietnam considère les Etats-Unis comme un des partenaires importants de premier rang en termes d’économie, et de commerce, a-t-il dit, demandant au Congrès des Etats-Unis de soutenir et d’adopter des résolutions à promouvoir les relations économiques et commerciales sur la base d’intérêt commun.

Elle a hautement apprécié le rôle important du Congrès des Etats-Unis dans la promotion des relations bilatérales, sans oublier de remercier le Congrès et l’administration des Etats-Unis pour avoir aidé le Vietnam le règlement des conséquences de la guerre au Vietnam, dont le déminage, la désintoxication de l’environnement et des aéroports de Da Nang et de Biên Hoa.

La sénatrice américaine Tammy Duckworth a félicité le Vietnam pour son élection au Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2020-2021. Elle a estimé que les deux pays devraient continuer de maintenir les engagements dans le règlement des conséquences de la guerre au Vietnam.

Elle a souhaité que le Vietnam continue de créer des opportunités aux entreprises américaines à investir au Vietnam, d’échanger des délégations de haut rang et de tous les échelons, notamment entre les sénateurs américains et les députés de l’Assemblée nationale du Vietnam pour échanger des questions d’intérêt commun. - VNA