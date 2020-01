La vice-présidente de l’Assemblée nationale Tong Thi Phong et des élèves locaux. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La vice-présidente de l’Assemblée nationale Tong Thi Phong est allée visiter et offrir le 22 janvier le drapeau national à des familles méritantes de la commune de Xuan Nha, district de Van Ho, dans la province de Son La au Nord.

Elle a remis des cadeaux de Têt à 400 familles démunies. 200 lits et des équipements scolaires ont été donnés à des écoles de la part de la société d’Électricité du Nord et du syndicat du bureau de l’Assemblée nationale.

A cette occasion, elle a assisté à la cérémonie d'inauguration de la Maison commémorative des héros dans la commune de Xuan Nha. Des représentants de l’autorité provinciale et du district de Van Ho y ont assisté.

Le même jour, Tong Thi Phong et Pham Minh Chinh membre du Politburo, secrétaire du comité central du Parti, chef de la Commission de l’organisation du Parti, ont assisté à la cérémonie de plantation de cerisiers en fleurs dans le district de Moc Chau.



Pham Minh Chinh a souligné que la plantation de cerisiers en fleurs témoignait de l'amitié entre le Vietnam et le Japon. Il s'agit d'une activité annuelle significative qui met en œuvre l'enseignement du Président Ho Chi Minh sur la plantation.



Auparavant, Tong Thi Phong est allée rendre hommage aux héros dans le Site historique du régiment Tay Tien dans le district de Moc Chau. Elle a remis 100 cadeaux aux travailleurs et aux familles en difficulté du district de Moc Chau. - VNA