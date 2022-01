Hanoï, 18 janvier (VNA) - La transformation numérique dans l'agriculture constitue la solution optimale du Vietnam pour saisir les opportunités et atténuer les difficultés dans la période post-COVID-19.

Photo d'illustration : VNA

Cependant, l'agriculture vietnamienne est actuellement confrontée aux défis du changement climatique, des fluctuations du marché et des changements dans les tendances de consommation, ce qui oblige les secteur à se transformer dans le sens d'une augmentation de la part de la numérisation. La mise en œuvre de la transformation numérique dans l'agriculture doit être basée sur des données et effectuée dans la gestion pour élaborer des politiques et des solutions opportunes pour le développement agricole, telles que les prévisions, les alertes du marché et la gestion de la planification.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a souligné que face aux impacts négatifs de la pandémie, les entreprises et les agriculteurs sont conscients de la nécessité d'appliquer les technologies intelligentes et numériques à l'agriculture pour maintenir la stabilité de la production et de l'approvisionnement en produits et préparer les fondations pour une reprise et un développement durable à l'avenir.

Selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan, le monde s’oriente vers une économie verte, durable et respectueuse de l'environnement, le Vietnam devrait donc viser une agriculture à valeurs multiples basée sur les avantages, les ressources indigènes disponibles et associée au renforcement de la marque commerciale.

Photo : VNA

Dans le même temps, il est nécessaire de construire un système de données et d'assurer la transparence des informations afin que les produits vietnamiens puissent aller loin et créer un tournant pour l'agriculture nationale.

En plus des impacts négatifs, la pandémie de COVID-19 est une opportunité pour le secteur de se transformer et de mettre son nom sur la carte internationale de l'approvisionnement agricole.

David John Whitehead, représentant de l'Association des entreprises australiennes à Hanoï, a déclaré que les consommateurs australiens sont très friands de produits en provenance du Vietnam, de sorte que les opportunités de commerce de produits agricoles entre les deux pays sont assez importantes.

Actuellement, les produits agricoles vietnamiens sont entrés sur de nombreux marchés exigeants et celui de l'Australie en fait partie, a-t-il noté.

De nombreuses localités au Vietnam ont de grandes opportunités avec des produits agricoles clés avec un volume d'exportation élevé. Pour cette raison, les ministères, les secteurs et les localités doivent se coordonner et promouvoir la numérisation pour améliorer la promotion du commerce, connecter les marchés et tirer parti du potentiel existant.

La transformation numérique de l'industrie agricole et la préparation de ressources humaines qualifiées sont un enjeu urgent et doivent être calculés avec des plans à long terme.

Selon Tran Dang Xuan, professeur à l'Université d'Hiroshima au Japon, les Vietnamiens utilisent beaucoup les smartphones, mais la plupart les utilisent pour le divertissement plutôt que pour la production, l'exportation et le commerce de produits. Selon les experts, le gouvernement devrait élaborer des politiques pour renforcer le développement de l'agriculture numérique, sensibiliser les agriculteurs et encourager la formation de connaissances et de compétences afin qu'ils puissent aborder les méthodes de transaction en ligne.- VNA