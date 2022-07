Mai Xuân Liêm, vice-président du Comité populaire provincial de Thanh Hoa (droite), et Vinh Tuân Bao, directeur général adjoint de MobiFone, lors de la cérémonie de signature de l'accord de coopération pour soutenir la transformation numérique de la province sur la période 2022-2025. Photo: dangcongsan.vn

Hanoï (VNA) - La province de Thanh Hoa (Centre) compte sur le projet de transformation numérique à l'horizon 2030 pour stimuler son développement socioéconomique. La priorité est portée sur la mise en place d’une gouvernance électronique au service de la population et des entreprises.



Le quartier de Dông Cuong, dans la ville de Thanh Hoa, est maintenant capable de proposer aux usagers des services publics en ligne de niveau 3 (c'est-à-dire que les usagers peuvent remplir les formulaires et déposer leur dossier en ligne, mais ils doivent être présents auprès des prestataires de services pour payer les frais et récupérer leur dossier. Alors que pour le niveau 4, les usagers peuvent payer les frais en ligne. Le dossier leur sera renvoyé soit en ligne, soit par courrier). Lê Dinh Bac qui demande un acte de naissance pour son enfant se dit très satisfait, car les démarches sont réalisées, en ligne, de manière rapide.



«On nous réserve un bon accueil et on nous donne les renseignements nécessaires. La technologie numérique aide à accélérer les démarches. C’est pratique», dit-il.



Thanh Hoa est l'une des provinces les plus innovantes du Vietnam en termes de prestation des services publics en ligne. Les documents administratifs sont dématérialisés et traités en ligne. La signature numérique est appliquée. Un logiciel est utilisé pour gérer les documents et dossiers administratifs du niveau provincial à celui communal. À Thanh Hoa, les infrastructures de télécommunications ont été modernisées, facilitant ainsi la transformation numérique de la province, comme l’indique Pham Thi Viêt Nga, la vice-présidente permanente du comité populaire de la ville de Thanh Hoa.



«Pour créer une ville intelligente et moderne, la transformation digitale est indispensable. En accélérant ce processus, nous pourrons augmenter la productivité et connecter les différents secteurs de l’économie, en particulier le commerce et les services, ce qui contribuera au développement de la ville», constate-t-elle.



Dans l'immédiat, Thanh Hoa renforce la sensibilisation des pouvoirs publics, des entreprises et de la population aux avantages de la transformation numérique. La province met en place des politiques permettant de soutenir les entreprises numériques et d’inciter les grands opérateurs à investir sur son territoire. Elle se concentre également sur la formation d’un contingent d’ingénieurs qualifiés en technologies de l’information. Actuellement, la transformation numérique s’accélère dans certains secteurs phares, comme le commerce électronique, l’agriculture, le tourisme, la santé, l’éducation, les transports, la construction, l’environnement ou encore la banque.



“En ce qui concerne l’administration électronique, tous les documents sont signés numériquement. Le guichet unique est appliqué. Nous encourageons les habitants à privilégier les services en ligne via le portail électronique du quartier. Pour favoriser le développement de l’économie numérique, nous incitons les entreprises et les ménages à vendre leurs produits sur certaines plateformes numériques”, fait savoir Lê Thi Ngoc Hoàn, qui travaille pour le bureau du comité populaire du quartier de Dông Cuong.



En juin 2022, MobiFone, l’un des plus grands opérateurs de télécommunication du Vietnam et le comité populaire de la province de Thanh Hoa ont signé un accord de coopération pour soutenir la transformation numérique de la province sur la période 2022-2025. L'objectif est de promouvoir la transformation numérique dans les domaines de la vie, de l'économie et de la société et de faire de Thanh Hoa l'un des fers de lance du Vietnam en matière de transformation digitale.



Plus précisément, les deux parties coopèreront pour développer un réseau d’infrastructures numérique modernes, une économie numérique et une société numérique. En termes d'infrastructures numériques, les deux parties travailleront ensemble pour moderniser les infrastructures de télécommunications et de technologies de l'information pour une meilleure connexion et une meilleure gouvernance. MobiFone fournira au comité populaire provincial les solutions permettant d’assurer sa cybersécurité. Elle promet également de mettre à la disposition de Thanh Hoa la technologie 5G dans les meilleurs délais.



En ce qui concerne l'économie numérique, MobiFone aide Thanh Hoa à développer le commerce électronique via son système de paiement en ligne MobiFone Money. Il aidera les entreprises dans leur transformation numérique avec les solutions MobiFone Smart Sales et MobiFone Smart Office.



Pour aider Thanh Hoa à créer une société numérique, MobiFone lui fournira des solutions numériques dans de nombreux domaines: le tourisme (une application sera utilisée pour aider la province à promouvoir son tourisme auprès des visiteurs vietnamiens et étrangers), l’éducation (l’application mowr MOOCS permet l’enseignement à distance), les autres domaines étant la radio, la télévision et même dans le recueil d'avis de la population.



La ville de Thanh Hoa s'est fixé pour objectif d'achever sa transformation numérique d'ici à 2025. Tous les habitants devront pouvoir accéder aux services 4G, 5G et avoir un smartphone. D'ici à 2030, Thanh Hoa ambitionne de devenir une ville intelligente et moderne.-VOV/VNA