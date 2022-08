Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité national de la transformation numérique. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La transformation numérique doit se renouveler continuellement, avec une pensée novatrice et une vision stratégique, favorisant la dynamique et la créativité.

C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, également président du Comité national de la transformation numérique, lors de la 3e réunion de ce comité, tenue le 8 août à Hanoï.

Il faut ainsi se concentrer sur le développement de ressources humaines de haute qualité au service de la transformation numérique, a-t-il souligné.

Selon le chef du gouvernement, il est également nécessaire de renforcer la coopération internationale dans la transformation numérique, notamment la coopération en matière de transfert de technologies et l’attraction d’investissements de haute qualité. Il est en outre important d’intensifier la communication sur les avantages de la transformation numérique auprès des habitants et des entreprises, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a demandé aux localités de sélectionner et d'annoncer les plateformes numériques qu'elles s'attachent à promouvoir en 2022 pour résoudre des questions en matière de développement socio-économique.

Selon Pham Minh Chinh, au cours du premier semestre, la transformation numérique a abouti à des résultats fondamentaux, dont la fondation des comités de pilotage de la transformation numérique de tous les 22 ministères et organes et de toutes les 63 localités.

En plus, les données servant de base du gouvernement numérique ont été accélérées, a-t-il constaté, précisant que la base de données de l'assurance nationale gérait les informations de 27 millions de ménages couverts par l'assurance-santé, y compris les informations de 98 millions d’habitants.

Les services publics en ligne s’avèrent de plus en plus efficaces, a-t-il ajouté, indiquant que le portail national de la fonction publique fournissait 3.699 services publics de niveau 3 et 4.

Appréciant les efforts des ministères, organes, localités, entreprises, organisations et particuliers dans la transformation numérique au cours de ces derniers temps, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de mobiliser de façon efficace tous les moyens et ressources pour la transformation numérique, en garantissant l’harmonie des intérêts de l’Etat, des habitants et des entreprises.-VNA