Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime au Forum. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le 11 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé au 3e Forum national sur le développement des entreprises des technologies numériques du Vietnam, placé sous le thème « Transformation numérique - force motrice de la reprise et du développement économiques ».



Ce forum a été organisé par le ministère de l’Information et de la Communication au Centre national des conférences à My Dinh, Hanoï. Il a vu la participation de dirigeants de différents ministères, de représentants d’entreprises et organisations, ainsi que de nombreux chercheurs. Les participants ont recherché des mesures pour promouvoir la transformation numérique, contribuant à la reprise économique après la pandémie de COVID-19.



Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la transformation numérique est une tendance inévitable du monde. Les personnes et les entreprises sont le centre, l'objectif et la force motrice de la transformation numérique. Et toutes les politiques doivent ainsi être axées sur les personnes et les entreprises.



Le chef du gouvernement a également souligné que la transformation numérique doit promouvoir le développement durable, en contribuant à la réponse au COVID-19, à la reprise et au développement socio-économiques, à la résilience et l’adaptation au changement climatique... Le plus grand objectif est d’apporter une vie plus heureuse à la population et de rendre le pays plus prospère et puissant.



Pham Minh Chinh a demandé aux organes compétents et aux entreprises de chercher à améliorer les institutions et à promouvoir l’innovation et la créativité pour développer les technologies numériques.



Dans le cadre du Forum, le Premier ministre a assisté à plusieurs événements, dont la remise des Prix des produits des technologies numériques “Make in Vietnam” 2021 et l’exposition de produits “Make in Vietnam” 2021. -VNA