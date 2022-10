Le Premier ministre Pham Minh Chinh à l’événement marquant la Journée nationale de la transition numérique en 2022. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh, également président du Comité national sur la transformation numérique, a participé le 10 octobre à l’événement marquant la Journée nationale de la transition numérique en 2022 pour thème "La transformation numérique aide à régler des problèmes sociaux, pour une vie meilleure pour la population".

S'exprimant lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les individus et les entreprises devaient être au centre, un sujet, un objectif et un moteur de la transformation numérique.

La transformation numérique doit permettre aux individus et aux entreprises de bénéficier des services publics et des intérêts sociaux de manière plus pratique, plus rapide et plus efficace, a-t-il dit.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé le message du gouvernement sur la promotion de la transformation numérique nationale dans un avenir proche.

Dans ce message, il a souligné la nécessité de perfectionner des mécanismes et des politiques ; de mettre en œuvre efficacement la stratégie nationale de transformation numérique ; de développer les institutions, les infrastructures, les plateformes et les ressources humaines numériques.

Il faut prendre des solutions visant à améliorer la position du Vietnam en matière d'e-gouvernement, d'innovation et de compétitivité mondiale selon les critères des organisations internationales.

Parallèlement, le Premier ministre a insisté sur l’augmentation du taux de formalités administratives traités en ligne et l’amélioration de la qualité de la prestation de services publics en ligne, tout en se concentrant sur la mise en œuvre du projet d’applications de données démographiques, d'identification et d'authentification électroniques de la période 2022-2025 et vision pour 2030.

Le message a indiqué que les entreprises devraient accélérer l'introduction des activités de production et d’affaires dans l'environnement numérique, augmenter les investissements dans le développement des infrastructures numériques, se concentrer sur les investissements dans la recherche et le développement, etc.

Le chef du gouvernement s’est déclaré convaincu que la transformation numérique nationale enregistrerait de nombreux changements positifs, contribuant à promouvoir le renouvellement du modèle de croissance, accomplissant avec succès les objectifs et les tâches de développement socio-économique cette année et le plan quinquennal 2021-2025.

Lors de cet événement, a eu lieu une cérémonie de remise des prix de la recherche de solutions de transformation numérique.

Le 22 avril 2022, le Premier ministre et président du Comité national de la transformation numérique a choisi le 10 octobre comme la Journée nationale de la transition numérique.

La tâche clé de la transformation numérique en 2022 est la numérisation d'activités de la population par le biais de plateformes numériques au Vietnam, octobre est le mois de la consommation numérique, a fait savoir le ministre de l'Information et des Communications, Nguyen Manh Hung. -VNA