Bangkok, 29 mars (VNA) - Le ministère thaïlandais des Finances prévoit de réviser ses prévisions de croissance économique thaïlandaise pour 2022 le mois prochain, en se concentrant sur l'impact de la hausse de l'inflation et de la flambée des prix de l'énergie.

Selon le Bangkok Post, le ministère craint que la guerre russo-ukrainienne affecte son objectif d'arrivées de touristes étrangers cette année.En janvier, le ministère prévoyait une croissance économique de l'ordre de 3,5 à 4,5 % pour 2022, avec une croissance moyenne de 4 %, sur la base de l'hypothèse d'une augmentation des dépenses intérieures suite à une amélioration de la situation pandémique mondiale.Ce mois-là, le ministère a également prévu une augmentation de 4,5% de la consommation privée pour 2022 et l'arrivée de 7 millions de touristes étrangers. Les exportations devraient afficher une croissance de 3,6 % grâce à la reprise de la demande mondiale.Les exportations thaïlandaises ont bondi de 16,2% en glissement annuel en février, ce qui était plus élevé que prévu.Une recherche conjointe du Conseil national thaïlandais de développement économique et social (NESDC), de la Banque de Thaïlande et du Bureau de la politique budgétaire (FPO) a montré que l'économie thaïlandaise pourrait se contracter de 3 % si le prix du pétrole brut à Dubaï s'élevait à 150 dollars le baril.Le mois dernier, le NESDC a maintenu une prévision de croissance de 3,5 à 4,5 % pour l'économie thaïlandaise en 2022.- VNA