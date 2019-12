Bangkok (VNA) - La Fédération des industries thaïlandaises (FTI) et la Banque de Thaïlande (Bank of Thailand-BoT) ont convenu de proposer de nouvelles mesures pour encourager les petites et moyennes entreprises (PME) à développer leurs activités à l'étranger.

Les deux organes vont sélectionner 50 entreprises compétitives de cinq industries: pièces automobiles, caoutchouc, aliments et aliments transformés, appareils électroménagers et produits électroniques et immobilier pour rejoindre ce projet. Les entreprises sélectionnées doivent répondre à des exigences en matière de développement des établissements commerciaux à l'étranger.

Le vice-président du FTI, Kriandkrai Tiannukul, a déclaré que 50 entreprises sélectionnées devraient améliorer leur valeur d'exportation annuelle. Le FTI et la BoT projettent d’élargir ce projet pour que plus d’entreprises puisent y participer. Il a souhaité que la BoT prenne de nouvelles mesures pour assister les PME.

Le gouvernement thaïlandais a pour politique de soutenir les PME, conformément à sa stratégie économique 4.0, car il s'agit d'un grand groupe d'entreprises susceptible d'augmenter le produit intérieur brut national. -VNA