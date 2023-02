Bangkok (VNA) - L'Agence thaïlandaise de promotion de l'économie numérique (DEPA) a lancé un projet de tourisme numérique dans le but d'encourager les agences de voyages à utiliser largement les plateformes numériques.

Visiteurs en Thailande. Photo: Xinhua/VNA

Le président et chef de la direction de DEPA, Nuttapon Nimmanphatcharin, a déclaré que le projet développera une plate-forme nationale de tourisme appelée ThailandCONNECX, aidant à connecter rapidement les entreprises touristiques à travers la Thaïlande en appliquant la technologie et les innovations numériques pour améliorer la compétitivité, augmenter l'efficacité, réduire les coûts d'exploitation et ouvrir plus d’opportunités et d'affaires.

ThailandCONNEX se compose de trois parties : la plate-forme nationale de voyage numérique, le code national de voyage numérique et la banque de données nationale de voyage numérique.

La DEPA estime qu'il y aura au moins 100.000 entreprises touristiques opérant sur la plateforme ThailandCONNEX avec plus de 200.000 produits et services, contribuant à générer plus de 120 milliards de bahts (3,48 milliards de dollars) pour l'économie.

Des campagnes de promotion du projet de tourisme numérique et des activités de sensibilisation et d'incitation à l'utilisation des plateformes numériques se tiendront d'ici au mois d'août dans de nombreuses régions de Thaïlande.- VNA