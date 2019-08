Inondations dans la province de Son La après des pluies torrentielles. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le bureau permanent du Comité national de direction de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles, la tempête Wipha a causé des dégâts dans plusieurs localités.

Dans la province centrale de Thanh Hoa, des pluies torrentielles ont causé des glissements de terrain et des crues soudaines, tuant un homme et isolant plus de 200 familles dans un village. Les opérations de recherche de 12 personnes portées disparues continuent.

La province septentrionale de Bac Kan a également déploré un mort dû à un glissement de terrain. Dans la province de Dien Bien (Nord), deux personnes ont été emportées par les eaux.

Dans la capitale, les pluies diluviennes ont endommagé un tronçon de la digue dans la commune de Tu Nhien, district de Thuong Tin.

La tempête Wipha a perdu un peu de sa vigueur et est redevenue une dépression tropicale tôt samedi matin après avoir frappé la nuit la province de Quang Ninh au Nord, a annoncé le 3 août le Centre national de prévisions hydrométéorologiques.

Des pluies torrentielles s’abattent encore dans les provinces de Quang Ninh, Hai Phong, Lang Son et la ville de Hanoï... Ces localités sont appelées à redoubler de vigilance et à appliquer les mesures nécessaires afin de minimiser les dégâts humains et matériels.-VNA