Beaucoup de superficies de rizières, de cultures maraîchères, de maisons... ont été inondées à cause de la tempête Son Tinh. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Selon le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques, la tempête Son Tinh, la troisième au Vietnam cette année, s’est affaiblie en dépression tropicale. A 4h le 19 juillet, son œil était aux côtes des provinces de Thanh Hoa et Nghe An (Centre) avec des vents allant de 40 à 60 km/h.

Dans les 12h à venir, la dépression tropicale se déplacera vers l’ouest avec une vitesse de 20 à 25 km/h. Du 19 au 21 juillet, elle entraînera des pluies diluviennes dans les provinces du Nord, et celles de Thanh Hoa à Ha Tinh (Centre).

Les risques de crues, d'inondations et de glissements de terrain sont importants dans les régions montagneuses du Nord, notamment à Hoa Binh, Son La, Lai Chau, Dien Bien, Lao Cai, Yen Bai, Ha Giang, Tuyen Quang, Lang Son, Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh. Des menaces d’inondations sont à signaler dans les zones basses des provinces de Hai Duong, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Thai Binh, Hoa Binh, Hanoi, Vinh Phuc, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh.

Les autorités locales ont évacué les habitants des régions côtières vers des lieux surs, emmené les bateaux vers des abris et préparé les moyens pour faire face aux crues et aux pluies.

Malgré sa faiblesse, la tempête Son Tinh a fait des dégâts matériels et humains. A Nghe An (Centre), plus de 10.500 ha de rizières, 3.712 ha de cultures maraîchères, et 570 ha d’aquaculture ont été inondées. Actuellement, plusieurs agglomérations sont isolées en raison des inondations et de la destruction des routes.

A Ha Tinh (Centre), la tempête a arraché les toitures de beaucoup de maisons dans le district de Nghi Xuan, et inondé des milliers d’ha de rizières et de cultures maraîchères. La province a demandé aux organes de tous les échelons et aux habitants de régler les conséquences de cette catastrophe naturelle pour reprendre une vie normale au plus tôt.

A Bac Giang (Nord), les vents forts et les pluies diluviennes ont fait un mort, deux blessés et causé des dégâts matériels dans certains hameaux et entreprises. Les dirigeants locaux ont rendu visite aux familles des victimes, et accordé 5,4 millions de dôngs à la famille de la personnes décédée. -VNA