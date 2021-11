Hanoi (VNA) – Le membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a déclaré jeudi 4 novembre que le travail de surveillance parlementaire vise à servir l’objectif de développement national.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê (debout) lors de la visioconférence nationale, le 4 novembre. Photo : VNA



En 2022, l’Assemblée nationale et le Comité permanent de l’Assemblée nationale effecteront quatre surveillances thématiques, a-t-il fait savoir lors de la visioconférence nationale sur le déploiement du programme de surveillance de l’Assemblée nationale et de son Comité permanent en 2022.



Concrètement, le programme comprendra deux surveillances thématiques de l’Assemblée nationale sur la lutte contre le gaspillage et la planification, et deux autres du Comité permanent sur l’accueil des citoyens, le règlement des plaintes et dénonciations et l’agencement des unités administratives aux niveaux de district et de commune, a-t-il précisé.

Le président de l’Assemblée nationale a souligné que la surveillance doit être effective et efficace, et menée de manière synchrone de l’échelon central au niveau local, séparément dans les provinces et villes avec des recoupements mutuels.

Vue de la visioconférence nationale sur le déploiement du programme de surveillance de l’Assemblée nationale et de son Comité permanent en 2022. Photo : VNA



Cette activité doit identifier les causes des lacunes et limites résultant des dispositions réglementaires ou de l’organisation de la mise en œuvre des domaines surveillés, a-t-il ajouté.

Lors de la conférence, les délégués ont discuté des mesures visant à déployer efficacement le programme de surveillance de l’Assemblée nationale et de son Comité permanent, surtout dans un contexte marqué par l’épidémie de Covid-19. – VNA