Photo: nld.com



Hanoï (VNA) – Selon Space, la Lune sera au plus proche de la Terre le 13 juillet à 09h GMT, soit le 13 juillet à 16h00 au Vietnam. Elle sera ainsi à 357.264 km de la Terre et elle sera plus grande et plus brillante qu’à l’accoutumée.

Photo: 24h.com.vn

Le 13 juillet à 18h38 GMT, la Lune atteindra sa phase pleine, soit le 14 juillet à 01h38 au Vietnam. Ainsi, les gens au Vietnam auront des conditions très favorables pour admirer une "Super Lune du Tonnerre" si le ciel est dégagé. Le 13 juillet à 18h38 GMT, la Lune atteindra sa phase pleine, soit le 14 juillet à 01h38 au Vietnam. Ainsi, les gens au Vietnam auront des conditions très favorables pour admirer une "Super Lune du Tonnerre" si le ciel est dégagé.