Le Premier ministre Nguyen Xuân Phuc reçoit la nouvelle ambassadrice suédoise Ann Mawe. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La Suède est un partenaire important et fiable du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE), a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

En recevant la nouvelle ambassadrice suédoise Ann Mawe, venue lui saluer à l’occasion de sa prise en fonction au Vietnam, le Premier ministre Nguyen Xuân Phuc s’est déclaré réjoui du développement continu des relations bilatérales.

Le commerce bilatéral a atteint 1,2 milliard de dollars lors des neuf premiers mois de 2019. Actuellement, la Suède investit dans 67 projets au Vietnam, cumulant 364 millions de dollars de capitaux enregistrés.

Estimant que ces chiffres restaient encore en deçà des potentiels des deux pays, le chef du gouvernement vietnamien a demandé à l’ambassadrice suédoise de promouvoir la coopération bilatérale dans le commerce et l’investissement.

Il a également demandé à la partie suédoise de continuer à soutenir la ratification de l’Accord de protection des investissements (EVIPA) et de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA) dans les meilleurs délais.

Il s’est déclaré convaincu qu’avec un environnement d’affaires amélioré considérablement, le Vietnam attirerait de plus en plus des groupes suédois venir investir sur son sol, contribuant au développement des échanges commerciaux bilatéraux.

De son côté, Mme Ann Mawe s’est exprimée son honneur d’être nommée l’ambassadrice de la Suède au Vietnam à l’occasion où les deux pays célèbrent les 50 ans de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.

A cette occasion, elle a félicité le Vienam qui assume le rôle de présidence de l’ASEAN 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU mandat 2020-2021 et espéré que les accords entre le Vietnam et la Suède en particulier et l’UE en général entreront rapidement en vigueur pour les intérêts de deux parties.

L’ambassadrice suédoise a souhaité que les deux parties promeuvent la coopération dans le commerce et l’investissement. En plus, elle a demandé à deux pays d’inciter la coopération dans la rénovation, la créativité et l’aviation. Selon les prévisions, dans les deux semaines à venir, un sommet d’affaires Suède-ASEAN aura lieu et il s’agira d’une opportunité pour les entreprises de premier rang de la Suède de mieux comprende le point de vue de développement économique de l’ASEAN et du Vietnam pour accélérer la coopération commerciale entre les deux parties.

Enfin, la Suède a apprécié des résultats du Vietnam dans la prévention et la lutte contre la cooruption et son adoption de nouveaux critères du travail appropriés à la pratique internationale. -VNA