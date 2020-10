La statue du Président Ho Chi Minh à Vladivostok. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Une statue du défunt président vietnamien Ho Chi Minh sera érigée dans l'arrondissement de Vyborg, ville russe de Saint-Pétersbourg. Une pierre marquant l'emplacement de la statue a été placée lors d'une cérémonie le 8 octobre.

La cérémonie a vu la participation des responsables russes, d'anciens experts militaires soviétiques qui avaient aidé le Vietnam pendant la résistance contre les agresseurs américains ainsi que des amis russes, entre autres.



Prenant la parole à cet événement, l'ambassadeur du Vietnam en Russie Ngo Duc Manh a déclaré qu'il y a près de 100 ans, le président Ho Chi Minh est allé à Saint-Pétersbourg, anciennement Pétrograd, dans le cadre de son chemin vers le salut national.



La construction de la statue du défunt dirigeant à Saint-Pétersbourg revêt une grande importance politique, historique et culturelle, a-t-il déclaré, notant qu'elle deviendra un symbole de l'amitié de longue date entre le Vietnam et la Russie, et Saint-Pétersbourg en particulier.



L’ambassade du Vietnam est en train de travailler avec les autorités de Saint-Pétersbourg et les organes compétentes des deux pays pour concevoir la statue, a ajouté Ngo Duc Manh.



Il y a quatre statues du président Ho Chi Minh en Russie, la première construite à Moscou en 1990 et les autres à Oulianovsk en 2017 et Vladivostok en 2019. La quatrième statue est située sur le campus de l'Université de Saint-Pétersbourg. -VNA