Vu Thi Thai An et Anthony Cruickshank - co-fondateur du Tubudd. Photo : CVN

Hanoi (VNA) - La passion pour les voyages et la découverte des destinations dans le monde entier… Voici deux des principales motivations pour Vu Thi Thai An et ses deux amis. Leur start-up Tubudd, a pour objectif de connecter les touristes et les habitants locaux du monde entier, une application particulièrement appréciée au Vietnam.



Si autrefois, les touristes préparaient leur voyage avec des agences pour un programme préorganisé sur des circuits touristiques, aujourd’hui, on observe une volonté de découvrir "l’ailleurs et les autres" a déclaré Vu Thi Thai An, une expérience nouvelle qui promet des activités locales et originales.



Avec cette méthode, les touristes découvrent eux-mêmes les destinations, dégustant des plats locaux et visitant les sites recommandés par les habitants avisés, des lieux souvent méconnus des guides de voyage, a-t-elle ajouté.



Par exemple, on peut cherche un bon restaurant sur thang cô, ou un plat traditionnel avec de la viande de cheval chez les H'mông dans la province de Hà Giang (haute région du Nord). Ou encore, si on visite la France, les meilleurs endroits pour prendre un café seront maintenant à notre portée, a-t-elle dit.



"Il s’agit donc d’une application qui aide les touristes du monde entier à trouver leur compagnon local de voyage", a-t-elle expliqué.



Pour un chiffre d’affaires de 6 milliards de dôngs par an



En juillet 2017, Vu Thi Thai An est diplômée en maîtrise de gestion des à l’Université Manchester Metropolitan, et créée au même moment l’application Tubudd. En juin 2018, la compagnie lance le programme au Vietnam. Après un an d'activité, Tubudd possède un réseau de plus de 500 utilisateurs dans 14 pays de cinq continents. Les marchés les plus prometteurs sont l’Australie, la Russie et la République de Corée.



Chaque mois, Tubudd compte en moyenne 200 visiteurs avec un chiffre d’affaires mensuel de plus de 300 millions de dôngs. "Nous avons fixé un objectif pour la prochaine année, de 6 milliards de dôngs, tout en favorisant l'exploitation du marché du Royaume-Uni et des États-Unis", a poursuivi Vu Thi Thai An.



Opportunités et défis



Diplômée du Département de la publicité à l'Académie du journalisme et de la communication, Vu Thi Thai An possède également une expérience pratique dans le secteur du tourisme.



L’Anglais Anthony Cruickshank (25 ans) et Dang Tiên Cuong (28 ans) - ancien étudiant vietnamien en République de Corée, et ingénieur en technologie au Singapour, sont ses deux collèges.



En plus du marché initial au Vietnam, Tubudd envisage de créer des emplois pour les jeunes dans de nombreux pays dans le monde, car des touristes étrangers sont prêts à dépenser de l'argent pour découvrir les destinations authentiques internationales.



Selon Vu Thi Thai An, la création d’une nouvelle entreprise dans le secteur du tourisme est une tendance, dans le contexte d’augmentation des revenus des populations mondiales. Cependant, il y a également des défis à cause des concurrences féroces et de l’évolution rapide de la technologie. Les jeunes starts-ups doivent posséder leur propre campagne des communications pour que leurs produits soient connus de nombreux étrangers.



À noter, lors de la Journée nationale des start-up, de l'innovation et de la créativité (Techfest Vietnam 2018) tenue en décembre dernier à Dà Nang (Centre), Tubudd a remporté trois prix: la start-up préférée par des utilisateurs; Top 10 des starts-ups créatives pour la communauté; Top 3 du prix des entrepreneurs communautaires.



Dans le cadre du concours "Pitch @ Palace Vietnam" organisé par la famille royale britannique à Hô Chi Minh-Ville en décembre dernier, Tubudd a reçu le prix "Start-up préférée des utilisateurs". -CVN/VNA