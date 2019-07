Le nouveau bureau de représentation du Centre d’études et de développement des technologies automobiles Bosch (Allemagne) au Vietnam vient d’être inauguré au 1er arrondissement à Ho Chi Minh-Ville. Photo : internet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Centre d’études et de développement des technologies automobiles Bosch (Allemagne) au Vietnam vient de célébrer ses 5 ans de fonctionnement au Vietnam.

Pour répondre aux besoins croissants du Vietnam en moyens de transport public, Bosch développe ses secteurs de motos et des moyens de transports sportifs électriques.

Avec l’objectif de devenir un centre d’innovation et de créativité en Asie du Sud-Est, Bosch Vietnam a coopéré avec des entreprises de start-up, le Centre d’assistance de start-up, d’innovation et de créativité de Ho Chi Minh-Ville et des universités pour mettre en œuvre plusieurs activités tels que le concours Hackathon, le concours de start-up AIOT & smart city…

Le Centre d’études et de développement des technologies automobiles Bosch au Vietnam a vu le jour depuis 2014 avec un capital de plus de 20 millions de dollars. Actuellement, après cinq ans d’activité, ce centre dénombre plus de 70 ingénieurs spécialisées dans les domaines de développement des technologies, des produits et des solutions d’innovation automobile pour le marché domestique et étranger.-VNA