Hanoï, 15 mars (VNA)- Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a déclaré le 15 mars que son pays considère que le développement des relations avec le Vietnam est important et espère renforcer la coopération bilatérale dans les domaines du commerce, de l'investissement, des télécommunications, de l'éducation et de la formation…

Le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh (droite) et le président sierra-léonais Julius Maada Bio. Photo : VNA

Le président sierra-léonais Julius Maada Bio s'est entretenu à Hanoï avec le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, à l'occasion de sa visite officielle du 14 au 20 mars au Vietnam.Il a exprimé son impression sur les grandes réalisations du Vietnam dans le domaine de l'agriculture et a souhaité recevoir un soutien et acquérir des expériences vietnamiennes dans ce secteur.Pour sa part, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam accorde toujours une attention particulière au développement de relations amicales et de coopération avec les pays africains, dont la Sierra Leone Il a estimé que les deux pays avaient des potentiels pour améliorer leurs relations dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'agriculture, de la technologie, de l'éducation, de la formation, de la sécurité, de la défense et des échanges entre les peuples.Il a appelé les ministères, les secteurs et les entreprises des deux parties à se coordonner étroitement pour mettre en œuvre efficacement les accords de coopération dans les domaines à fort potentiel, comme prémisse à l'élargissement vers d'autres secteurs.Il a souligné la nécessité d'organiser des rencontres et échanges entre les dirigeants des ministères et des branches concernés pour échanger des mesures de coopération spécifiques, ainsi que d'accroître les activités de promotion commerciale et de créer les conditions permettant aux entreprises des deux parties de rechercher des opportunités de collaboration et d'investissement.Le Vietnam est prêt à travailler avec la Sierra Leone pour trouver des modèles appropriés pour promouvoir la coopération dans l'agriculture, en particulier dans la culture et la transformation du riz, a déclaré le chef du gouvernement vietnamien.Dans une atmosphère sincère, les deux dirigeants ont partagé leurs expériences en matière de construction et de développement national, de mise en œuvre des mesures préventives contre le COVID-19 et de développement économique.Ils ont également abordé d'autres questions telles que la réforme des Nations Unies, le renforcement de la coopération avec les organisations régionales en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est, la situation en Afrique et en Mer Orientale. - VNA