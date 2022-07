Hanoi (VNA) - La semaine de promotion de la transition numérique au service du développement du delta du Mékong a débuté ce jeudi 7 juillet à Vi Thanh, dans la province de Hâu Giang.

Photo : VNA

Cette manifestation réunit les représentants de 32 provinces et villes et de plus de 200 entreprises et associations. Pendant deux jours, ceux-ci procèderont à un partage d’expériences en matière de transformation digitale.

La province de Hâu Giang doit profiter de cet évènement pour drainer de nouveaux investissements dans la transition numérique, a souligné Dông Van Thanh, président du comité populaire provincial.



«Hâu Giang est une destination idéale pour les investisseurs, en particulier dans le domaine des technologies de l'information. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour les accueillir. Les technologies de l'information sont considérées comme un facteur devant permettre à Hâu Giang de suivre un développement durable et de devenir l’une des provinces les plus dynamiques du delta du Mékong dans les temps à venir, et ce, conformément à la résolution du 14e congrès du comité provincial du Parti», a-t-il déclaré. - VOV/VNA