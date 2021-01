Renforcement de l'inspection-filtrage des passagers à l'entré des salles d'embarquement. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (AACV) a demandé aux unités du secteur aérien d’appliquer les mesures de contrôle de sécurité au niveau 1 à tous les aéroports du pays, en vue d’assurer la circulation des habitants et le succès du 13e Congrès du Parti qui se tiendra du 25 janvier au 2 février à Hanoi.

Selon les règles en vigueur, le niveau 1 est appliqué dans les cas où le pays a des événements socio-politiques importants, ou fait face à une situation de sécurité politique et d'ordre social compliquée.

Le 13e Congrès du Parti est un événement politique important du pays. Donc, assurer la sécurité absolue, la sûreté, dans toutes les situations est la plus haute exigence de toutes les forces, a déclaré Dinh Viet Thang, chef de l’AACV.

L'AACV demande aux aéroportuaires, aux aéroports, aux fournisseur de services aériens, aux compagnies aériennes nationales et étrangères opérant dans le pays de renforcer l’application des mesures de contrôle de sécurité, leur personnel, les outils de soutien, de définir des plans capables de répondre aux situations qui pourraient se produire.

En particulier, les forces appliqueront les inspections filtrages des passagers et de leurs bagages avec des mesures concrètes et aléatoires à l’aide d’équipement de détection de traces des explosifs, en vue de détecter et régler rapidement les cas inattendus et assurer un niveau de sûreté accru. -VNA