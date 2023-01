Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural s’efforce d’augmenter la proportion des contributions de la science, de la technologie et de l’ innovation à la croissance du secteur agricole à plus de 50% d’ici 2030. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural s’efforce d’augmenter la proportion des contributions de la science, de la technologie et de l’innovation à la croissance du secteur agricole à plus de 50% d’ici 2030 grâce à des activités de recherche, de transfert et d’application.

Le nombre d’entreprises engagées dans l’innovation représentera 60% du total en activité dans le secteur d’ici 2025 et 85% d’ici 2030.

Le secteur appuiera la création et le développement d’au moins 200 entreprises agricoles de hautes technologies, et de 50 à 100 zones agricoles de hautes technologies dans les zones agro-écologiques.

Plus d’efforts seront déployés pour faire de la science, de la technologie et de l’innovation une percée permettant de développer fortement l’économie agricole du Vietnam, transformer vers un modèle de croissance verte et durable et améliorer la productivité, la qualité, l’efficacité et la compétitivité du secteur.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural renforcera également le partenariat public-privé dans la recherche scientifique, le développement de technologies et l’innovation et mobilisera des ressources du budget de l’État, des entreprises et de la collectivité pour ces travaux.

Dans le même temps, il créera les conditions permettant aux entreprises et aux secteurs économiques de participer à la recherche, de compléter la technologie et de transférer ou d’acheter de la technologie dans comme hors du pays. -VNA