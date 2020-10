Moscou (VNA) - La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a exprimé jeudi 29 octobre ses remerciements au gouvernement vietnamien pour sa fourniture continue d’aide humanitaire à la Russie dans la lutte anticoronavirus.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Photo : AFP

Depuis l’éruption de la pandémie de Covid-19, le gouvernement vietnamien, les ministères, les agences et les localités ont fait don d’environ 1 million de masques de protection ainsi que de nombreux équipements de stérilisation à la Russie dans un esprit d’amitié et de partenariat intégral, a-t-elle déclaré à une conférence de presse périodique à Moscou.



Tous les lots de matériel médical ont été transportés jusqu’au port de Vladivostok et seront bientôt transférés au ministère des Situations d’urgence pour distribution dans la région de Primorsky, a-t-elle fait savoir.



Selon elle, le Vietnam et la Russie renforcent leur coopération étroite par le biais de leurs agences et organisations spécialisées, y compris le Centre tropical Vietnam-Russie, et par l’échange d’expertise, pour contrer la propagation de la pandémie.



Actuellement, la Russie envisage l’utilisation de 500 respirateurs assemblés au Vietnam, a encore indiqué la porte-parole. – VNA