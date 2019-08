Moscou (VNA) - Le chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang, et le chef d’état-major général des Forces armées de la Fédération de Russie et premier vice-ministre russe de la Défense, Valery Gerasimov, ont plaidé pour le renforcement de la coopération en matière de défense entre les deux pays.

Le chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang (à droite), et le chef d’état-major général des Forces armées de la Fédération de Russie et premier vice-ministre russe de la Défense, Valery Gerasimov. Source : eng.mil.ru

Le général de corps d'armée Phan Van Giang, à la tête d'une haute délégation militaire vietnamienne, s'est rendu en Russie pour effectuer une visite officielle et assister à la cérémonie de clôture des Jeux militaires internationaux tenus du 13 au 19 août.

La coopération militaire et technico-militaire reste l’élément le plus important du partenariat stratégique intégral, qui s’est intensifiée ces derniers temps, a déclaré Valery Gerasimov, se disant confiant que cette réunion contribuera à renforcer les relations amicales entre les forces armées des deux pays.

Le chef d’état-major général des Forces armées de la Fédération de Russie a souligné que le Vietnam est un partenaire éprouvé par le temps de la Russie, dont les relations sont fondées sur les traditions d’amitié et l’unité de vues sur de nombreuses questions.

Le chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang (centre) lors de l'entretien avec le chef d’état-major général des Forces armées de la Fédération de Russie et premier vice-ministre russe de la Défense, Valery Gerasimov. Source : eng.mil.ru

De son côté, le chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam, Phan Van Giang, a indiqué que le but de sa visite à Moscou consiste à renforcer et à élargir davantage la coopération technico-militaire entre les deux pays.

Le Parti, l’État et le gouvernement du Vietnam attachent toujours de l’importance au renforcement et au développement des relations d’amitié traditionnelle, de partenariat stratégique intégral avec la Russie, et considèrent la Russie comme l’une des priorités les plus importantes de la politique étrangère du Vietnam, a-t-il affirmé.

Vue de l’entretien entre le chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang, et le chef d’état-major général des Forces armées de la Fédération de Russie et premier vice-ministre russe de la Défense, Valery Gerasimov. Source : eng.mil.ru

Les deux pays ont préconisé de renforcer leur coopération en matière de défense de manière durable, pratique et fiable, avec l’accent mis sur la réalisation efficace du Plan de coopération et de développement des relations de défense pour la période 2018-2020 et la signature des documents de coopération, notamment la Déclaration de vision commune sur la coopération en matière de défense pour la période 2019-2023.

Les deux chefs d’état major général ont également convenu d’intensifier la coopération en matière de technique militaire, de législation, de médecine militaire, de formation et de politique militaire, y compris l’octroi de bourses d’études au ministère vietnamien de la Défense pour l’année scolaire 2019-2020. – VNA