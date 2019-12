Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Alternant traditions culturelles et nouvelles technologies, la rue florale Nguyên Huê du Têt 2020 a pour objectif de présenter la modernité de Hô Chi Minh-Ville, en pleine croissance et soucieuse de l’environnement.

La rue florale Nguyên Huê est un lieu de rendez-vous incontournable pour les touristes. Photo : Saigontourist

Nguyên Huê est devenue depuis 2004 la rue florale à Hô Chi Minh-Ville à l’occasion du Nouvel An lunaire. Le projet est dirigé par le Comité populaire municipal et sa mise en œuvre est assurée par Saigontourist, en coordination avec services municipaux et entreprises locales.



La rue Nguyên Huê 2020 sera aménagée en trois parties, sur 700 m, de la fontaine jusqu’à l’intersection de la rue Tôn Duc Thang. Elle sera ouverte du 22 janvier à 19h00 au 28 janvier à 21h00 (soit du 28e jour du 12e mois lunaire 2019 au 4e jour du 1er mois lunaire 2020). La période de construction se déroulera du 8 au 22 janvier 2020.



Pas moins de 130 souris seront réparties dans la rue Nguyên Huê dont celles installées à l’entrée pour bien accueillir la nouvelle année. En particulier, on y verra un chef d’orchestre-souris père d’une hauteur de 3 m, commandant une équipe de musiciens composée d’une souris mère de 2,5 m ainsi que de sept souris bébés de 1,5 m.



Exprimant la symbolique de la fête du Têt, cette année 2020 sera placée sous le signe du rat, un animal ô combien intelligent. Son emblème s’inspirant des estampes populaires de Dông Hô sera représenté un peu partout afin de souhaiter la bienvenue à cette nouvelle année.



Une année sous le signe du rat



Truong Tân Son, vice-président du comité d’organisation de la rue florale Nguyên Huê 2020, a déclaré que la rue serait composée d’un ensemble d’éléments naturels, utilisant des matériaux respectueux de l’environnement dans le respect de l’identité culturelle du Têt traditionnel et de l’architecture moderne.

L’entrée de la rue florale Nguyên Huê 2020, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : Saigontourist

Nguyên Huê 2020 est conçue selon trois thématiques. La première évoquera le printemps du Ciel et de la Terre. La deuxième symbolisera le développement de la ville et ses engagements durables en faveur de la planète tels que le recyclage et le traitement des déchets, la protection de l’eau et des forêts. Quant à la dernière, elle représentera la modernité de la ville, combinant des éléments naturels et des applications technologiques interactives.



Cette rue sera fermée par une grande porte, symbolisée par une fleur cinétique de 5 m de diamètre caractérisant la volonté de développement durable à Hô Chi Minh-Ville. Aux alentours, vous pourrez profiter de l’atmosphère printanière avec son lot d’activités grâce à des ateliers décoratifs et de nombreux spectacles.



La rue florale Nguyên Huê est un lieu de rendez-vous incontournable pour les habitants de la ville et les touristes. Un million de visiteurs sont attendus. Elle a figuré à de nombreuses reprises dans la liste "Hô Chi Minh-Ville - 100 choses intéressantes". – CVN/VNA