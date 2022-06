Hanoi (VNA) - La revue Communiste - du Parti communiste du Vietnam (PCV) - a organisé lundi 20 juin une cérémonie pour lancer une publication thématique et une version d’information en espagnol.

Les délégués à la cérémonie de lancement du magazine thématique et de la version espagnole de la revue Communiste : Photo : VNA

Parmi les participants figuraient notamment le membre du Burreau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Vo Van Thuong, ambassadeur de Cuba au Vietnam Orlando Nicolás Hernández Guillén.Le professeur associé-Docteur Doan Minh Huan, membre du Comité central du PCV et rédacteur en chef de la revue Communiste, a déclaré que le contenu du nouveau magazine traitera de manière approfondie des questions de théorie politique nouvelles et urgentes, en particulier celles du programme de travail du Comité central du PCV.Le lancement de la version espagnole sur le site Web de la revue devrait aider à présenter la voie du socialisme au Vietnam et la théorie sur la rénovation du PCV aux lecteurs hispanophones du monde entier, renforçant ainsi la compréhension et le soutien des peuples et partis politiques et amis internationaux du monde entier pour la cause révolutionnaire du PCV, a-t-il déclaré.Le président de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) et président du Conseil central de la théorie, Nguyên Xuân Thang, a souligné la nécessité pour le magazine d’accorder une attention particulière au maintien de la qualité de ses publications.Le responsable a également suggéré que les agences compétentes coordonnent et soutiennent efficacement la revue Communiste dans le travail de théorie politique; liant les activités de publication à la recherche théorique; formant le personnel à la communication sur la théorie politique ; et favorisant la coordination entre l’agence et les institutions de recherche théorique. – VNA